Stasera allo Stadio Monumental di Lima andrà in scena la finale della Copa Libertadores 2025. A vincere sarà per la 7^edizione consecutiva una squadra brasiliana, in palio un record unico.

Palmeiras-Flamengo sarà l’ultimo atto della 66^ edizione della Copa Libertadores. Un match speciale che vedrà affrontarsi i due colossi che guidano il Brasileirao. Flamengo capolista a 75, Palmeiras secondo a 70. Una gara che mette in palio un record unico. Chi porterà a casa il trofeo, infatti, diventerà la Brasiliana più vincente di sempre nella competizione con 4 trofei. Una competizione a totale appannaggio verdeoro nelle ultime 6 edizioni. Una vittoria a testa per Botafogo e Fluminense e 2 a testa proprio per Flamengo e Palmeiras. L’ultima non Brasiliana a vincere il River Plate in finale contro il Boca Juniors nel 2018.

Palmeiras-Flamengo, in palio la Libertadores

Stasera alle 22.00, Palmeiras e Flamengo si contenderanno la 66^ edizione della Copa Libertadores. La vincente diventerà con 4 trofei, la Brasiliana più vincente nella competizione. Record assoluto che appartiene all’Independiente con 7 titoli. A seguire Boca Juniors a 6 e Penarol a 5. A 4 poi River Plate ed Estudiantes La Plata. Nessuna Brasiliana ha però mai vinto 4 trofei. A tre trionfi anche Gremio, Santos e San Paolo tra le Brasiliane. Un match spettacolare e delicatissimo che vedrà affrontarsi i ragazzi di Abel Ferreira e Filipe Luis. Due tecnici moderni e che hanno saputo imporre una filosofia offensiva alle loro squadre che da anni dominano il Sud America. Il Palmeiras è guidato da Abel Ferreira dal 2020. Il Fla invece ha affidato la panchina a Felipe Luis nel 2024. Dopo che dal 2019 al 2023 era stato giocatore del club.

Quattro edizioni in due negli ultimi 6 anni. Flamengo vincente nel 2019 e nel 2022. Il Palmeiras invece ha trionfato nel 2020 e nel 2021. Un dominio totale quello del calcio brasiliano che ha visto trionfare anche Fluminense e Botafogo nelle ultime due edizioni. Un dominio che hanno provato ad interrompere senza successo Boca Jrs e River Plate. Arrivate in finale nel 2023 gli Xeneises e nel 2019 i Millionarios. Le altre finaliste in questi anni tutte brasiliane. Santos nel 2020. Flamengo nel 2021, sconfitto in finale proprio dal Palmeiras. Athletico Paranaense nel 2023 e Atletico Mineiro nel 2025. Un precedente quello del 2021, con finale a Montevideo che ha visto trionfare il Palmeiras ai supplementari. Reti di Veiga e Deyverson per il Verdao e di Gabriel Barbosa (Gabigol) per il Fla. Flamengo quindi che cercherà riscatto in una finale che per la prima volta vedrà per la quarta volta una brasiliana vincente della Libertadores.