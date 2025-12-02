Caso Ceccon, non c’è bisogno di lui: l’annuncio spacca l’Italia

L’ultimo annuncio su Thomas Ceccon ha lasciato davvero senza parole tutti gli appassionati di nuoto: l’Italia fa a meno di lui.

Da oggi al 7 dicembre 2025 sono in programma gli Europei in vasca corta 2025 a Lublino, in Polonia. Un appuntamento senz’altro molto importante per l’Italia del nuoto: l’impressione è che gli atleti azzurri possano davvero fare ottime cose e portare a casa più medaglie possibili, anche se le ultime notizie preoccupano non poco i tifosi.

Il direttore tecnico Cesare Butini ha infatti confermato che rispetto alle previsioni iniziali la spedizione azzurra si è assottigliata a causa di alcuni problemi di salute. L’ultimo in ordine cronologico è quello capitato a Lisa Angiolini, che ha dovuto rinunciare a partecipare agli Europei in vasca corta a causa di un’influenza.

E per quanto riguarda Thomas Ceccon? Il 24enne di Thiene è presente ed è certamente uno dei profili su cui punta maggiormente l’Italia, assieme a Martinenghi e Cerasuolo. In estate Ceccon ha conquistato il secondo posto nei 100 metri dorso e nella 4x100m stile libero ai Mondiali di Singapore, giungendo poi terzo nei 50 metri farfalla. Poco più di un mese fa, durante la tappa di Coppa del Mondo a Toronto, Ceccon ha stabilito anche il nuovo record nazionale nei 200 metri dorso in vasca corta.

Caso Ceccon, l’annuncio sorprende tutti: farà solo due gare

Tuttavia proprio Butini ha fatto un annuncio che ha completamente spiazzato tutti gli appassionati del nuoto azzurro. Ceccon, infatti, sarà a mezzo servizio: il nuotatore veneto disputerà solo due gare. “Thomas Ceccon farà soltanto 100 e 200 dorso e darà il suo contributo per le staffette. Non ho voluto pigiare troppo sull’acceleratore. Questo è l’anno per tirare un pochino il respiro. Sono sicuro che otterremo dei grandi risultati, ma non è la manifestazione su cui puntiamo“, ha detto il direttore tecnico a Swim Zone, la rubrica di OA Sport TV dedicata al nuoto.

Tra gli obiettivi di questa spedizione azzurra agli Europei, come chiarito proprio da Butini, c’è anche quello di dare spazio ai giovani talenti: “Ho sempre detto che le medaglie sono un buon termometro del movimento, ma io vorrei che crescessero i giovani e acquisissero tanta personalità, dando uno stimolo agli atleti più esperti”.

Ceccon, in questa stagione, ha fatto registrare il record italiano anche nella 4x100m stile libero e nei 50 metri farfalla, oltre che nei 100 metri farfalla. Negli Europei in vasca corta ha già portato a casa 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi.