Caso Ceccon, non c’è bisogno di lui: l’annuncio spacca l’Italia

L’ultimo annuncio su Thomas Ceccon ha lasciato davvero senza parole tutti gli appassionati di nuoto: l’Italia fa a meno di lui.

Da oggi al 7 dicembre 2025 sono in programma gli Europei in vasca corta 2025 a Lublino, in Polonia. Un appuntamento senz’altro molto importante per l’Italia del nuoto: l’impressione è che gli atleti azzurri possano davvero fare ottime cose e portare a casa più medaglie possibili, anche se le ultime notizie preoccupano non poco i tifosi.

Caso Ceccon, non c’è bisogno di lui: l’annuncio spacca l’Italia – Sportitalia.it (Instagram Thomas Ceccon)

Il direttore tecnico Cesare Butini ha infatti confermato che rispetto alle previsioni iniziali la spedizione azzurra si è assottigliata a causa di alcuni problemi di salute. L’ultimo in ordine cronologico è quello capitato a Lisa Angiolini, che ha dovuto rinunciare a partecipare agli Europei in vasca corta a causa di un’influenza.

E per quanto riguarda Thomas Ceccon? Il 24enne di Thiene è presente ed è certamente uno dei profili su cui punta maggiormente l’Italia, assieme a Martinenghi e Cerasuolo. In estate Ceccon ha conquistato il secondo posto nei 100 metri dorso e nella 4x100m stile libero ai Mondiali di Singapore, giungendo poi terzo nei 50 metri farfalla. Poco più di un mese fa, durante la tappa di Coppa del Mondo a Toronto, Ceccon ha stabilito anche il nuovo record nazionale nei 200 metri dorso in vasca corta.

Caso Ceccon, l’annuncio sorprende tutti: farà solo due gare

Tuttavia proprio Butini ha fatto un annuncio che ha completamente spiazzato tutti gli appassionati del nuoto azzurro. Ceccon, infatti, sarà a mezzo servizio: il nuotatore veneto disputerà solo due gare. “Thomas Ceccon farà soltanto 100 e 200 dorso e darà il suo contributo per le staffette. Non ho voluto pigiare troppo sull’acceleratore. Questo è l’anno per tirare un pochino il respiro. Sono sicuro che otterremo dei grandi risultati, ma non è la manifestazione su cui puntiamo“, ha detto il direttore tecnico a Swim Zone, la rubrica di OA Sport TV dedicata al nuoto.

Caso Ceccon, l’annuncio sorprende tutti: farà solo due gare – Sportitalia.it (Screen YouTube)

Tra gli obiettivi di questa spedizione azzurra agli Europei, come chiarito proprio da Butini, c’è anche quello di dare spazio ai giovani talenti: “Ho sempre detto che le medaglie sono un buon termometro del movimento, ma io vorrei che crescessero i giovani e acquisissero tanta personalità, dando uno stimolo agli atleti più esperti”. 

Ceccon, in questa stagione, ha fatto registrare il record italiano anche nella 4x100m stile libero e nei 50 metri farfalla, oltre che nei 100 metri farfalla. Negli Europei in vasca corta ha già portato a casa 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi.

