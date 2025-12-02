Episodio davvero sconcertante in Francia dopo la sconfitta del Nizza contro il Lorient: i rossoneri scivolano al nono posto in classifica, con la squadra attaccata duramente dai propri tifosi che l’hanno attesa in aeroporto.

Una notizia rivelata in anteprima da RMC Sport: la formazione rossonera ha ricevuto un’accoglienza particolare da un gruppo di sostenitori furibondi dopo l’ultimo ko in Ligue 1 e con alcuni calciatori vittime di pesanti insulti e aggressioni.

Nizza, rivolta dei tifosi e aggressione shock

Come spiegato in Francia, centinaia di persone aspettavano il ritorno del pullman al centro di allenamento: un paio di tifosi sono saliti a bordo per avere un colloquio con la squadra dopo l’ultima prestazione, con rimproveri e parole forti nei confronti di un Nizza che a detta degli ultras “non avevano tirato fuori gli attributi“. Successivamente la squadra è scesa dal mezzo e in poco tempo la situazione è degenerata.

🚨💣😱 𝗦𝗨𝗥𝗥𝗘́𝗔𝗟𝗜𝗦𝗧𝗘 !!! 𝗧𝗘𝗥𝗘𝗠 𝗠𝗢𝗙𝗙𝗜 🇳🇬 𝗘𝗧 𝗝𝗘́𝗥𝗘́𝗠𝗜𝗘 𝗕𝗢𝗚𝗔 🇨🇮 𝗢𝗡𝗧 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗙𝗥𝗔𝗣𝗣𝗘́𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗡𝗜𝗖𝗘 𝗛𝗜𝗘𝗥 𝗦𝗢𝗜𝗥 (lisez bien tout c’est juste lunaire) !!!!! 😳🥊 Les joueurs étaient attendus par… pic.twitter.com/pfjGogE8gp — BeFootball (@_BeFootball) December 1, 2025

Gli ultras contro Boga e Moffi

Jeremie Boga e Terem Moffi sarebbero stati i calciatori maggiormente presi di mira: sputi, calci, pugni, insulti razzisti. Il motivo? Secondo alcune ricostruzioni dalla Francia, l’ex Sassuolo sarebbe stato accusato per aver offerto dei biglietti ad alcuni amici marsigliesi per la sfida contro l’OM, mentre il nigeriano sarebbe stato filmato mentre scherzava con il suo ex presidente. Un video che ha scatenato l’ira degli ultras del Nizza che hanno considerato il gesto come una mancanza di rispetto. Nel mirino anche il direttore sportivo, Florian Maurice, aggredito prima di essere scortato via dalla sicurezza, a differenza del presidente Bocquet che non si è presentato scatenando diversi interrogativi da parte dei presenti. Boga dopo alcuni accertamenti a cui si è sottoposto potrà tornare ad allenarsi almeno tra 5 giorni.

Una stagione da dimenticare fino a questo momento per il Nizza: quarta sconfitta consecutiva in campionato, più un rendimento molto lontano da quanto pianificato a inizio stagione, senza dimenticare l’ultima posizione in Europa League.