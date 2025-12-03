Coppa d’Africa, svolta sul rilascio dei giocatori: cosa cambia per i club

La FIFA ha comunicato ufficialmente le linee guida per questa edizione della Coppa d’Africa. Le decisioni prese riguardano squadre e giocatori.

In queste ore sono arrivate le linee guida della FIFA per la prossima Coppa d’Africa. E’ stata presa la decisione sul rilascio dei giocatori a seguito di proficue consultazioni in uno spirito di solidarietà. Il massimo organo del calcio mondiale comunica che il rilascio obbligatorio dei giocatori dalle squadre di club avrà inizio il 15 dicembre 2025. L’accordo ripercorre quello avvenuto per il Mondiale di tre anni fa, che si è svolto in Qatar proprio nel periodo invernale.

Coppa d’Africa, l’annuncio della FIFA

Dal 21 dicembre potrete vivere la Coppa d’Africa in esclusiva su SPORTITALIA e in mattinata la FIFA ha disposto le linee guida per il rilascio dei calciatori, specificando che le Federazioni interessate sono incoraggiate a tenere discussioni bilaterali in buona fede per trovare soluzioni individuali adeguate.

Nei casi in cui dovesse permanere qualche controversia sul rilascio dei giocatori, la FIFA, nel mediare tra le due parti, applicherà linee guida che tengano conto delle circostanze di ciascun caso, inclusi fattori relativi al calendario delle partite delle competizioni interessate, alla fase di queste competizioni, alla partecipazione storica e prevista dei giocatori alle partite in questione, nonché qualsiasi altro fattore pertinente.

Il massimo organo calcistico mondiale auspica comunque buon senso da parte dei club per la buona riuscita del rilascio dei calciatori che andranno a far parte della rosa delle nazionali per la Coppa d’Africa.

Esclusiva su Sportitalia

E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia per la 35^ edizione della Coppa d’Africa, che si terrà in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Quello che ci attende sarà un mese di partite nel quale potremo vedere in campo i migliori calciatori di tutto il continente africano. Tra di loro, molti sono attualmente nei top campionati europei, l’evento sarà coperto in diretta ed in esclusiva da Sportitalia, (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Le 52 partite saranno trasmesse per la quasi totalità sul canale 60 con spazio anche su SoloCalcio. Ci saranno inoltre approfondimenti, studi live pre e post-partita. Due gli inviati sul posto.