De Zerbi ospite a Sportitalia: i segreti del Marsiglia e il legame forte con i tifosi

Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, sarà ospite questa sera di SPORTITALIA. Potrete seguire le sue dichiarazioni in esclusiva a partire dalle 23:00.

Si sta ben disimpegnando in Ligue 1 con l’OM, De Zerbi, ma la stagione è ancora lunga e ci sarà spazio per migliorare ogni traguardo parziale. Nel massimo campionato francese la classifica è ancora corte e il Marsiglia occupa il terzo posto a un punto dal PSG e a due dalla sorprendente capolista Lens. Questa sera avrete la possibilità di assistere in diretta, sul canale 60, alle parole dell’ex guida del Sassuolo.

De Zerbi provoca l’Atalanta: “Per me è come un derby” – Sportitalia.it (screen Youtube)

De Zerbi e il modo di vivere il calcio

Due mesi fa, De Zerbi, ai microfoni del Corriere della Sera, aveva parlato del suo legame con il mondo del calcio e soprattutto evidenziando il suo ruolo di allenatore: “Non faccio l’insegnante di morale, ma voglio trasmettere quello che sono: come uomo, prima che come allenatore. Ed è normale cercare una comprensione reciproca, anche fuori dal campo. Il mio prof di italiano, Eugenio Bonomi, ogni tanto fermava il programma e ci parlava di quello che succedeva fuori di scuola. Se ti vedi tutti i giorni, non puoi parlare solo di 4-4-2”.

Ma De Zerbi pensa solo al calcio? “No, sono molto attento a tutto ciò che succede e non solo perché ero in Ucraina quando scoppiò la guerra. Ma la verità è che il tempo per il resto — come ha raccontato Klopp, che stimo forse più come uomo che come allenatore e ho detto tutto — è molto poco”.

Questa sera gli interrogativi posti a De Zerbi saranno tanti, dai problemi del calcio italiano a un’analisi globale sul campionato, passando anche per le riflessioni più analitiche sui temi dell’attualità.

Il tecnico dell’OM spiegherà anche il rapporto con il tifo del club transalpino e la ricetta che sta applicando in questa stagione calcistica.

