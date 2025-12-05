Europei nuoto vasca corta, Ceccon oro nei 100 dorso

Dopo i trionfi nelle staffette, per l’Italia arriva il primo titolo individuale agli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia). Trionfa Thomas Ceccon, nuovo campione europei nei 100 dorso.

Ceccon ha battuto i favoriti della vigilia, il francese Mewen Tomas (argento) e il britannico Oliver Morgan (bronzo). Gara perfetta chiusa in 49”29 con il nuovo primato personale, migliorato di tre decimi rispetto al precedente che risaliva ai Mondiali di Melbourne 2022.

Le parole di Ceccon

Le parole di Thomas Ceccon dopo la grande vittoria: “Sono contento di essere il primo italiano ad aver vinto l’oro nei 100 dorso. Avevo pronosticato una lotta con il francese e il britannico e così è stata. Il tempo mi soddisfa: sono venuto qui per vincere e adesso torno a casa con due ori“.

Simona Quadarella ha conquistato l’argento negli 800 stile libero: “Sto vivendo un momento strano – ha spiegato Quadarella a Rai Sport dopo la gara – Non pensavo di poter migliorare così adesso: ho abbassato di quasi 5 secondi il mio record personale. Sono veramente contenta”.