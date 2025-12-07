Yamal, non c’è pace, brutto gesto del padre: cacciato dallo stadio durante Betis-Barcelona

La serata di Betis-Barcellona, segnata da un pirotecnico 3-5, ha offerto spettacolo non solo in campo ma anche sugli spalti, dove il padre di Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, è tornato protagonista di un episodio controverso che ha acceso le polemiche.

Mounir Nasraoui torna al centro dell’attenzione. Il padre di Lamine Yamal, già noto per alcuni comportamenti sopra le righe, è diventato protagonista involontario di Betis-Barcelona, match terminato con un rocambolesco 3-5 in favore dei blaugrana. Una serata che avrebbe dovuto essere ricordata soprattutto per l’ennesima prestazione di alto livello del giovane talento catalano, ma che invece ha visto le telecamere e il pubblico dell’Estadio de la Cartuja rivolgersi verso le tribune, dove si è consumato un episodio che non è passato inosservato.

Cos’è successo nel settore del Betis

L’episodio nasce al 59’, quando Lamine Yamal trasforma il rigore che porta il risultato sul momentaneo 1-5 per il Barcelona. Una rete importante, che sembrava chiudere definitivamente la partita. Mentre in campo i blaugrana festeggiavano, dagli spalti iniziavano però a levarsi fischi e proteste. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, a scatenare la reazione del pubblico del Betis sarebbe stato proprio Mounir Nasraoui.

Il padre della giovane stella, seduto in un settore occupato per la maggior parte da tifosi biancoverdi, avrebbe esultato in maniera molto vistosa e senza alcun freno, utilizzando anche alcuni gesti considerati provocatori dagli spettatori presenti. Una reazione che ha immediatamente innervosito gli appassionati del Betis, già irritati dal risultato pesante della propria squadra.

La situazione ha iniziato a scaldarsi rapidamente, costringendo la sicurezza dello stadio a intervenire per evitare tensioni maggiori. Nasraoui è stato quindi accompagnato in un altro settore, lontano dalla possibile ostilità dei tifosi locali. Il trasferimento è avvenuto senza incidenti, ma il malumore sugli spalti è stato evidente.

Non è la prima volta che il padre di Yamal finisce al centro delle polemiche

Quello dell’Estadio de la Cartuja non è purtroppo un episodio isolato. Negli ultimi mesi il nome di Mounir Nasraoui era già finito sui media per alcuni atteggiamenti giudicati controversi. La figura del padre di Yamal continua a dividere il pubblico, soprattutto per la sua presenza molto esuberante e che attira puntualmente critiche.

Anche l’ambiente attorno al giovane fenomeno del Barcelona non è passato inosservato. Recentemente alcuni amici del ragazzo erano stati coinvolti in una rissa durante un evento della Kings League. Un episodio che aveva alimentato discussioni sulla gestione del contesto extrafield in cui il talento blaugrana si muove. Pur non essendo direttamente responsabile, Yamal si è trovato ancora una volta associato a situazioni poco edificanti, facendo emergere interrogativi sulla sua cerchia e sulla necessità di proteggerlo dalle pressioni e dalle distrazioni esterne.

Le compagnie di Yamal

