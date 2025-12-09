SI HD

Dopo la sconfitta contro l’Atletico, l’Inter punta a conquistare tre punti decisivi per avvicinare la qualificazione alla fase successiva. I Reds arrivano in piena crisi di risultati e privi della loro stella Salah.

L’Inter affronta stasera il Liverpool con la consapevolezza di potersi giocare un pass d’accesso agli ottavi davanti al proprio pubblico, visti i 12 punti conquistati nelle prime 5 giornate. Il 4-0 al Como ha confermato l’ottimo stato di forma dei nerazzurri e la rinnovata brillantezza del tandem offensivo Lautaro-Thuram.

Inter-Liverpool: nerazzurri a caccia degli ottavi con fiducia, Reds in crisi e senza Salah

Dall’altra parte, il Liverpool si presenta in un momento tutt’altro che sereno. La squadra di Slot paga una serie di prestazioni deludenti – dallo scorso 27 settembre, i Reds hanno perso ben nove gare ufficiali tra campionato e coppe – e una condizione complessiva fragile, aggravata dal caso Salah: l’egiziano, al centro di frizioni interne e reduce da settimane complicate, non è stato convocato per la trasferta di Milano. Un’assenza pesante che priva i Reds del loro riferimento offensivo e acuisce un clima già tesissimo.

Statistiche e numeri della partita

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, con quella di stasera il dato degli incroci tra queste due squadre andrà aggiornato portandolo a 7: nei 6 precedenti meglio gli inglesi, con 4 vittorie contro le 2 dell’Inter. Zero spaccato nella casella pareggi. L’ultimo confronto risale agli ottavi di finale della stagione 2021-2022, quando gli inglesi si sono imposti per 2-0 a Milano, perdendo 1-0 in casa.

Per maggiori informazioni sulla Champions League puoi visitare il sito di Planetwin365.news.

