Oriali tradito da Mourinho, il retroscena prima di Benfica-Napoli

Il collaboratore di Antonio Conte ha rivelato delle curiosità a proposito dello Special One e sul potenziale incontro che avverrà al Da Luz per la sesta giornata di Champions League: “Sorridere. Abbracciarsi. Ricordare. Ci sono partite che non sono eguali alle altre: io quelle con l’Inter non vorrei mai giocarle; e queste con Mourinho lasciano puntualmente qualcosa. In due mi chiamano Gabriele, mia madre e José. Non so perché, gli piace e piace anche a me. Per tutti sono Lele, amichevolmente, confidenzialmente o anche no”.

Oriali-Mourinho: il retroscena prima di Benfica-Napoli

Una data segnata nel cuore dei tifosi dell’Inter: 12 maggio 2010, finale di Champions League a Madrid. “Si tocca uno dei punti più alti della carriera, la Champions è il sogno di tutti. L’Inter quell’anno riuscì nell’impresa di vincere il Triplete. Ma lo sapevo…”.

Tra i tanti temi affrontato l’addio dello Special One dopo la vittoria della Coppa dei Campioni: “Erano un paio di mesi che sui giornali girava voce dell’addio di José. Io e lui abbiamo avuto un rapporto straordinario come poi mi sta succedendo con Conte, ma certi argomenti restano tabù, è il sacro rispetto che si deve. E una sera, senza violare la riservatezza, ci trovammo a parlarne. Discutevamo di quello che avevamo letto, io gli buttai giù una battuta – lo sai che se vai via, cacciano me – e lui sereno, padrone del momento: Gabriele, non pensare a quello che sarà, qui stiamo scrivendo la storia e ci riusciremo. Promessa mantenuta. Vi sentirete? Neanche un messaggio. Ci incroceremo allo stadio, direttamente lì, e sapremo parlare con gli occhi e con gli sguardi. È già successo di vivere sfide da avversari, nemici mai”.