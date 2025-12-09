Saelemaekers, sceneggiata col Torino virale: i social non perdonano

Il Milan vince in rimonta contro il Torino: da 2-0 a 3-2 in una pazza serata all’Olimpico. La squadra allenata da Massimiliano Allegri raggiunge il Napoli in vetta alla classifica con un episodio diventato virale sui social: la sceneggiata di Alexis Saelemaekers.

L’esterno belga reduce da una importante prestazione ha brillato con un assist anche se la sua reazione eccessiva dopo un fallo subito fa discutere. Minuto 56, fallo di Anjorin, Saelemaekers reagisce in modo plateale rotolandosi in campo e gridando, gesticolando come se si trattasse di un intervento “clamoroso”. Molto duro. Una sceneggiata che ha portato il direttore di gara ad ammonire il centrocampista granata.

Torino-Milan: la sceneggiata di Saelemaekers diventa virale

In pochissimo tempo l’episodio è diventato virale in rete e i social non si sono affatto risparmiati nei confronti di Saelemaekers: prese in giro di tutti i colori. Meme e non solo, con alcuni utenti che gli hanno dato del clown, del pesce rosso, c’è anche chi ha parlato di una “presunta crisi epilettica“. Insomma l’ex Roma si è messo sotto scopa da solo dopo la reazione esagerata contro il Torino. La vicenda è stata ripresa anche all’estero dove è stato sottolineato come certe situazioni andrebbero gestite diversamente con delle sanzioni per chi si comporta in questo modo.

Il successo del Milan contro il Torino è passato in secondo piano in quanto si è acceso un dibattito sui social per il comportamento di Saelemaekers. In tanti hanno ricordato la simulazione di Nicolò Barella in un Inter-Genoa a San Siro. E in quell’occasione il centrocampista nerazzurro chiese scusa in seguito per il suo comportamento fortemente criticato dall’ex presidente rossoblù Alberto Zangrillo. “Voglio bene a Barella, che è un calciatore della Nazionale e un grande professionista. Ma quando vedi che fa sette piroette perché viene toccato dopo aver calciato, e si piroetta con urla laceranti è chiaro che l’arbitro viene tratto in inganno…”.

Il Rolling di #Barella è una superskill atletica mutuata al repertorio delle skills da Calisthenics.

L’atleta esegue un gesto da ginnastica artistica spostando il baricentro con un rotolamento fluido e stilisticamente perfetto.

Sapiente uso delle braccia come propulsori

Chissà che lo stesso esterno belga non prenda spunto dal centrocampista della Nazionale Italiana per scusarsi dopo una reazione esagerata!