Champions League, la Juve vince a fatica contro il Pafos. Male il Napoli sconfitto dal Benfica 2-0

Champions League: vince la Juve, perde il Napoli

La Juventus vince nel secondo tempo e sale così a quota 9 punti in classifica: le prossime due sfide contro Benfica e Monaco saranno determinanti per la squadra di Spalletti che ha l’obiettivo di conquistare punti fondamentali per accedere ai playoff di Champions.

Succede tutto in 6 minuti tra il 67′ e il 73′: Cambiaso premia il taglio di McKennie che si gira e calcia forte con il destro battendo il portiere del Pafos sul primo palo. Poco più tardi contropiede perfetto della Juventus, Conceicao per Yildiz che serve subito David: l’attaccante canadese controlla e con il destro segna il suo secondo gol di fila in Europa.

Niente continuità per il Napoli: dopo la vittoria contro la Juventus, la formazione di Conte cade in Portogallo sotto i colpi di uno straordinario Richard Rios, autore di un gol e un assist. 2-0 netto per la formazione allenata da Mourinho che passa al 20′ con il colombiano che batte da pochi passi Milinkovic-Savic. Al 49′ ancora l’ex Palmeiras protagonista: servizio per Barreiro che con il tacco beffa ancora l’ex Torino mandando in visibilio i tifosi allo stadio Da Luz, condannando i Campioni d’Italia a un’impresa con Copenaghen e Chelsea nelle prossime due giornate.