Gianni Infantino è indagato dal comitato etico della FIFA. Il Presidente FIFA, ha violato il regolamento dopo aver consegnato il premio per la pace a Donald Trump.

A pochi mesi dai Mondiali uno scandalo si abbatte sul presidente della Fifa. Gianni Infantino dovrà, infatti, rispondere alle accuse del comitato etico della FIFA. Il motivo? Ha consegnato il Premio per la Pace a Donald Trump prima della cerimonia dei sorteggi per i Mondiali 2026. L’accusa secondo FairSquare è quella di aver violato la la neutralità. Il n.1 della Fifa è ora sotto attenzione, i rapporti con il presidente degli Stati Uniti, molto stretti vengono ampiamente sorvegliati. A Gianni Infantino, vengono ora contestate anche diverse esternazioni del passato di cui ora potrebbe dover rispondere.

Fifa, accusa al Presidente Infantino

Secondo FairSquare, organizzazione che si occupa della tutela dei diritti umani, quanto fatto da Gianni Infantino, violerebbe le norme del codice etico per quanto riguarda il dovere di neutralità. Il Presidente della FIFA ha consegnato il Premio per la pace a Donald Trump, un gesto non preso bene da molti e ora è sotto accusa. Tutto questo prima della cerimonia dei sorteggi per i Mondiali 2026. Il numero uno del calcio mondiale è sotto la lente di ingrandimento per il suo rapporto con il Presidente degli Stati Uniti e gli vengono contestate anche vecchie esternazioni delle quali ora dovrà tenere conto. Secondo le regole non si potrebbe mostrare sostengo pubblico a un leader politico in carica. La forte amicizia tra Infantino e Trump è ora sotto la lento d’ingrandimento e a pochi mesi dalla competizione tutta la governance è sotto accusa.

L’accusa di Fairsquare, riguarda questo e altri gesti del Presidente Infantino a sostegno di Donald Trump, non solo la consegna del Premio per la pace prima della cerimonia dei sorteggi Mondiali. In passato Infantino ha infatti mostrato diverse volte stima nei confronti di Trump e ora tutto questo è sotto la lente d’ingrandimento. Un grosso problema a livello mediatico e non solo a pochi mesi di distanza dall’inizio del Mondiale di Calcio. Secondo Fairsquare, non sarebbe stata rispettata la neutralità politica. L’organizzazione ha inviato una lettera di denuncia al comitato etico che ora sta indagando sulla questione per accertare le violazioni. Ora non resta che attendere l’evolversi delle indagini per capire se a pochi mesi dalla Coppa del Mondo ci potrebbe essere un clamoroso ribaltone in capo alla FIFA.