“Cristiano Ronaldo è secondo a Messi”: Nicolas Pepè svela la debolezza di CR7

L’esterno del Villarreal, Nicolas Pepè, ha paragonato Cristiano Ronaldo a Vegeta di Dragon Ball Z, dicendo che il portoghese dimostra che Messi è migliore parlando costantemente di lui.

L’infinito dibattito calcistico tra l’argentino e il portoghese ha un’altra voce: questa volta dell’ex Arsenal, Nicolas Pepe, attualmente in Spagna, al Villarreal, sul canale YouTube di Just Riadh. “Cristiano Ronaldo vicino ai 1000 gol? Da quando è arrivato all’Al-Nassr ha segnato 200 rigori. Leo Messi segna gol, fa giocare la squadra, crea spazi, Cristiano no”. Il commento ha scatenato diverse reazioni online, con i tifosi divisi tra chi difendeva l’ex Juventus e chi rideva della frecciatina scherzosa.

Meglio Ronaldo o Messi? Pepe spiega la debolezza di CR7

“Cristiano Ronaldo fa molte interviste e parla troppo di Messi”, ha dichiarato Pepe ai media spagnoli. “Ecco perché puoi capire subito che è il numero due. Guardi Dragon Ball Z? Vegeta si comporta come lui, parla sempre e chi non parla mai? Goku. Ronaldo prova la stessa frustrazione perché Messi è sempre davanti a lui.”

Dopo essere stato acquistato dai Gunners per 80 milioni di euro, l’esterno ivoriano, diventato virale sui social per una esultanza particolare, ha spiegato il perché il genio di Messi vada oltre i numeri di Ronaldo. “Messi può schiaffeggiare chiunque. Viene da un altro mondo. Non ci sarà mai più un altro Messi”, motivo per cui la bellezza e la fantasia del gioco sono sempre avanti alle statistiche.

🚨🗣️Nicolas Pépé🇨🇮(Villarreal player) : “Cristiano Ronaldo does a lot of interviews, and he talks a lot about Messi, and that’s how you see that he (Ronaldo) is number 2. You know Dragon Ball Z? Vegeta always talked like that (about Goku), and who never talked: GOKÚ. Ronaldo has… pic.twitter.com/GP6VzNnQz2 — 𝐂𝐀 𝐕𝐀?🐐🐐 (@psg_chief) December 8, 2025

Ultimamente Cristiano Ronaldo in un’intervista con Piers Morgan ha affermato di credere ancora di essere il miglior calciatore del mondo nell’infinita bagarre sportiva con Leo Messi.