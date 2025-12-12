Sci, eterna Vonn: a 41 anni vince la discesa di St. Moritz

Straordinaria Lindsey Vonn. A 41 anni l’americana vince la discesa libera di St Moritz in 1’29″63 davanti alla sorpresa di giornata, l’austriaca Magdalena Egger.

Eterna Vonn: a 41 anni vince la discesa di St. Moritz, stupendo la concorrenza con una prova da urlo. Quarta l’azzurra Sofia Goggia in 1’31 che ha recuperato nella seconda parte dopo un avvio lento. Laura Pirovano 8ª insieme alla tedesca Kira Weidle-Winkelmann, Nicol Delago 11ª.

Le parole di Vonn

Dopo la vittoria odierna, Lindsey Vonn, ha parlato così: “Non ho mai smesso di credere in me – ha detto Vonn al canale svizzero RTS -. Sono molto felice ed entusiasta”. In lacrime sul podio: “Ho lavorato davvero molto duramente negli ultimi 12 mesi per ritrovare ciò di cui sapevo di essere capace, e oggi penso di averlo dimostrato a tutti”, ha affermato. “I Giochi di Milano Cortina? Sono ovviamente il mio obiettivo” e se si parte in questo modo, allora penso di essere sulla buona strada”.