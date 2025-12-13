All’1.00 scenderanno in campo all’Estadio Unico Madre de Ciudades, Racing Club de Avellaneda ed Estudiantes. In palio l’ultimo atto del Torneo Clausura 2025.

Scenderanno in campo all’1.00 Racing Club ed Estudiantes per la Finale del Torneo Clausura 2025. Il match sarà visibile sul Canale 60 DTT, Sportitalia, sul nostro sito e sulla nostra app. Telecronaca di Francesco Nigro. Protagoniste il Racing che aveva chiuso al 3^ posto il proprio raggruppamento e l’Estudiantes che era terminato 8^. L’Academia nel proprio percorso ha eliminato il River Plate, 3-2, il Tigre, 4-2 d.t.r. e il Boca Jrs, 1-0 in Semifinale. Dall’altra parte l’Estudiantes ha vinto sempre di misura 1-0 e sempre in trasferta contro Rosario Central, Central Cordoba e Gimnasia La Plata. Un percorso importante per entrambe che si giocheranno anche la qualificazione alla prossima Copa Libertadores. La vincente affronterà sabato prossimo il Platense nella finale del Trofeo de Campeones.

Veron sugli spalti

A seguire il match, non in via ufficiale, ci sarà anche Juan Sebastian Veron. Il Presidente dell’Estudiantes, squalificato, dopo il “pasillo de honor” al contrario non potrà seguire il match regolarmente in tribuna autorità, ha scelto quindi di seguirla con i tifosi dei Pincha. Numerose le foto e i video, nelle ultime ore, che ritraggono Juan Sebastian Veron pronto a seguire la gara.

La gara vedrà l’Estudiantes affrontare il Racing di Diego Milito. Sarà quindi un match che vedrà contrapporsi due autentiche leggende del calcio argentino nel ruolo di presidenti. Entrambi vorranno arricchire la propria bacheca ma soprattutto conquistare l’ultimo posto libero per la qualificazione alla prossima Copa Libertadores. Sarà quindi un match da non perdere e da seguire fino all’ultimo. In caso di parità la gara proseguirà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.