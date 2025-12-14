John Cena, fine carriera imbarazzante: i fan fischiano

Ultima apparizione umiliante nella storia del Wrestling per John Cena: la sua carriera termina con il il match perso contro Gunther. I fan fischiano.

Un finale molto deludente della carriera di John Cena, tant’è che il pubblico ha fischiato per la conclusione dell’esibizione della leggenda contro Gunther. Cena non è stato messo al tappeto e contato dopo qualche mossa iconica del rivale, ma semplicemente arreso e sottomesso: “Umiliato”, hanno urlato i fan. I tifosi hanno iniziato a gridare insulti nei confronti del boss della WWE Triple H (“hai fatto una cazzata”), dandogli la colpa del finale ritenuto deludente e mortificante per Cena.

John Cena, finale umiliante

Cena ha ricevuto molti applausi e ha concluso la sua esibizione con un inchino finale al pubblico, prima di congedarsi lasciando sul ring scarpe e fasce per i polsi: “È stato un piacere servirvi in ​​tutti questi anni, grazie”, ha detto. Sui social non sono mancate le polemiche perché in molti hanno evidenziato il fatto che fosse normale una sconfitta della leggenda, un modo per passare il testimone a Gunther, presente e futuro del Wrestling.

The GOAT. There will never be another John Cena! 🥹 pic.twitter.com/8dT8jUQjma — WWE (@WWE) December 14, 2025

Una vera e propria umiliazione che impone una rilettura di quel che è accaduto prima. John Cena è, da sempre, stato costruito come il supereroe che può perdere, ma non si arrende mai. E la rappresentazione avvenuta ieri ci ha raccontato il contrario.

Il saluto alla leggenda

Il 17 volte campione del mondo ha combattuto il suo ultimo incontro e si è ritirato ufficialmente dal wrestling, chiudendo un’era nota a milioni di fan in tutto il mondo. Non sono mancati pubblicamente gli onori da The Undertaker e Dwayne “The Rock” Johnson, che hanno affermato: “Non conosco nessuno che incarni meglio di te la frase: ‘È bello essere importanti, ma è ancora più importante essere bravi’. Congratulazioni per la tua incredibile carriera, amico mio.”