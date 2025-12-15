Tether e Juventus, quale sarà la prossima puntata? L’azienda potrebbe tentare un nuovo assalto per la maggioranza del club.

Nella giornata di venerdì erano circolare indiscrezioni sulla possibile cessione del club bianconero. Dal quartier generale di Exor, la holding della famiglia Agnelli, è arrivata una secca smentita rispetto alle ultime indiscrezioni circolate: “Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juve”, ha detto un portatoce della famiglia Elkann. Poco più tardi un comunicato ufficiale aveva posto ufficialmente fine alla questione. Ma le voci non si fermano e secondo TuttoSport l’offerta potrebbe essere alzata concretamente.

Tether non s’arrende: rilancio in arrivo?

Dopo quell’assegno da 1,1 miliardi allegato alla pec ufficiale, Tether proverà ad aumentare concretamente l’offerta. Il quotidiano torinese TuttoSport non ha dubbi in merito. Dopo la prima proposta, il CEO di Tether, Paolo Ardoino, aveva parlato così della questione: “L’offerta vincolante è stata presentata allo scopo di dimostrare la forte convinzione di Tether nella possibilità di concludere un’operazione reciprocamente soddisfacente in uno spirito di collaborazione, che sarebbe nel migliore interesse della società e dei suoi stakeholder. Tether beneficia di un bilancio e di una posizione finanziaria solidi e intende finanziare l’operazione attraverso risorse proprie e, di conseguenza, non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento”.

La Juventus, dal suo canto, aveva fatto un comunicato in cui si diceva a chiare lettere di respingere l’approccio dell’offerente. Tether proverà anche a sfruttare il supporto social e quello dei piccoli azionisti, che hanno anche applaudito l’azienda con sede a El Salvador durante l’ultima Assemblea.

Juve, quale futuro? Parla Chiellini

Nel pre-partita di Bologna, Giorgio Chiellini si è espresso così sul momento societario del club bianconero: “Sono state parole forti, quelle di John Elkann. Importanti. Ma per chi lo conosce e lo vive poi quotidianamente non sono parole sorprendenti perchè è normale che sia così per me e per tante persone che hanno vissuto la Juventus in questi anni. Quando si pensa alla Juventus e alla famiglia sono una cosa unica, se si pensa alla famiglia si pensa alla Juventus, se si pensa alla Juventus si pensa subito alla famiglia, è stato così nel passato, è così nel presente e sarà così nel futuro”.

Ancora Chiellini: “Io credo che non ci sia altro da fare, se non costruire la Juve e farla tornare ad essere vincente quanto prima, come lo è stata sempre nel passato e lo sarà anche nel futuro, una squadra che ha tanto dal passato come eredità e valori importanti che si tramandano di generazione in generazione, ma anche tanto sguardo al futuro ed è sempre stato così”.