Roma-Como, basta Wesley a Gasp. Fabregas perde Diao

Un gol di Wesley nel secondo tempo regala alla Roma e a Gasperini i 3 punti contro il Como. Pessime notizie per Fabregas che nella prima frazione perde per infortunio Diao.

Vince 1-0 con un gol di Wesley la Roma contro il Como nel posticipo della 15^ giornata di Serie A. I giallorossi si confermano al 4^ posto in classifica a +4 sulla Juventus prima inseguitrice. +5 sul Bologna e +6 sul Como che dopo il 4-0 contro l’Inter cade ancora lontano dalle mura amiche. Vittoria fondamentale per i ragazzi di Gasperini che superano i Lagunari con una prestazione di personalità e una rete di misura, marchio giallorosso in questa stagione. Ora per la Roma il big match di Torino contro la Juventus. Il Como invece non giocherà nel prossimo turno ma recupererà a gennaio visto l’impegno del Milan nella Supercoppa Italiana.

Roma-Como, Diao da forfait

Al 26′ prima chance per la Roma. Tentativo con il sinistro di Soulé, sulla respinta ci prova Wesley ma non trova la rete. Al 31′ occasione Como con Diao che nel calciare si fa male e deve lasciare il campo infortunato. Al suo posto dentro Douvikas. Cambio che arriva al 37′ dopo che il calciatore aveva provato a continuare. Ora a rischio la sua Coppa d’Africa, calciatore uscito in lacrime. Roma che attacca e Como che risponde. Prima frazione che termina 0-0 dopo che al 48′ gli ospiti si erano provati a rendere pericolosi senza riuscire però a superare Svilar. Primo tempo equilibrato tra le due formazioni.

Wesley la decide

Al 2′ della ripresa la Roma segna con Cristante ma la rete del centrocampista viene annullata per fuorigioco. Doppia chance per il Como al 52′. Douvikas calcia trovando la deviazione di N’Dicka, con Svilar che anticipa di pugno Baturina. Poco dopo prova Nico Paz, ma il tiro finisce in corner dopo deviazione. Roma in gol al 62′. Cross di Rensch con palla che arriva a Soulé che appoggia per il brasiliano, bravo a fare 1-0. Nell’azione infortunio per Addai. Entra al suo posto Rodriguez. Grande chance per il Como al 83′. Cross di Rodriguez dalla sinistra ma il pallone non trova nessuno pronto in area per segnare. Un minuto e ancora ospiti pericolosi. Posch da buona posizione calcia trovando l’opposizione di N’Dicke che evita l’1-1. Al 92′ ancora Como con Posch che questa volta trova l’esterno della rete. Ci prova poi la Roma al 94′. Conclusione del neo-entrato Bailey che sfiora il 2-0. Finisce 1-0, Roma quarta a 30 punti. Como settimo a 24. Nel prossimo turno Juventus-Roma.