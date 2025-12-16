Fifa The Best 2025, è Donnarumma il miglior portiere: tutti i vincitori

E’ Gianluigi Donnarumma il miglior portiere del 2025. L’estremo difensore del Manchester City, nella scorsa stagione al PSG, è stato premiato per quanto fatto con i Parigini.

Domani si disputerà la finale della Coppa Intercontinentale Fifa, in avvicinamento al match tra PSG e Flamengo, sono stati premiati diversi calciatori, fra cui Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore azzurro è il miglior portiere della scorsa stagione. Tanti gli altri premi, assegnati anche il Puskas Award, il Fan Award, il Fair Play Award, il The Best Fifa Women’s Goalkeeper e il Marta Ward a Lizbeth Ovalle. Nel corso delle prossime ore, verranno assegnati anche tutti gli altri premi. Miglior calciatore e calciatrice, miglior allenatore e allenatrice della scorsa stagione. Il nostro Gianluigi Donnarumma è il miglior portiere.

Gianluigi Donnarumma ha vinto il titolo di Miglior Portiere FIFA 2025. Dopo una stagione straordinaria con il PSG e la conquista del Triplete, il portiere del Manchester City è diventato il primo italiano a conquistare questo premio dopo Buffon nel 2017. Un traguardo incredibile quello raggiunto dall’estremo difensore ora in Premier League. Un premio che certifica ancora di più il livello raggiunto da Donnarumma. Negli anni Gigio è stato spesso criticato e molte volte in modo ingiustificato ma ha sempre risposto sul campo. E’ stato l’autentico trascinatore con Federico Chiesa, nella vittoria dell’Europeo e in questi ultimi anni di difficoltà per la Nazionale si è sempre imposto come un’autentico pilastro per la nostra Italia. Leader vero che ora ha aggiunto un trofeo importante in bacheca.

Tutti gli altri premi

Il Puskas Award è stato vinto da Santiago Montiel, attaccante dell’Independiente che ha siglato una spettacolare rovesciata nel match del Torneo Apertura contro l’Independiente Rivadavia. Tra gli altri ha battuto la concorrenza della rete del Cagliaritano Deiola. Il Fan Award ha visto eletti i giocatori del Zakho Fc, club dell’Iraq, vincitori per il loro gesto commovente a maggio 2025. Durante una partita contro l’Al-Hudood SC, i tifosi hanno lanciato migliaia di pupazzi dagli spalti che sono stati poi raccolti e donati ai giovani locali che lottano contro la malattia. Per il Fair Play Award è stato premiato il Dr. Andreas Harlass-Neuking (medico del SSV Jahn Regensburg) – Per aver salvato la vita a un tifoso del Magdeburg durante una partita di 2. Bundesliga. Hannah Hampton vince poi il premio THE Best FIFA Women’s Goalkeeper. Portiere titolare del Chelsea Women, ha anche trascinato le Leonesse d’Inghilterra alla vittoria dell’Europeo.