Disastro Ceccon, deve portare rispetto: “E’ colpa sua”

Il nuotatore finisce al centro delle critiche: Ceccon sotto accusa per una mancanza di rispetto che ha suscitato scalpore

Thomas Ceccon, nuotatore azzurro tra i protagonisti della nuova generazione italiana, continua a farsi notare sia per i risultati sportivi sia per le polemiche fuori dalla vasca. Reduce dagli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino, in Polonia, Ceccon ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 dorso e nella staffetta 4×50 stile libero, aggiudicandosi così un trionfo che lo conferma tra i migliori atleti italiani della sua generazione.

Il ventiquattrenne veneto è ormai un pilastro della nazionale italiana: negli ultimi anni ha consolidato la sua carriera internazionale, portando il nome dell’Italia in alto. Nelle due ultime edizioni olimpiche, Tokyo 2020 e Parigi 2024, Ceccon ha contribuito al medagliere italiano: tra le due Olimpiadi ha conquistato una medaglia d’oro, una d’argento e due di bronzo, confermandosi tra i nuotatori più forti del panorama internazionale.

Tuttavia, nelle ultime settimane Ceccon è tornato al centro dell’attenzione non per le sue prestazioni in vasca, ma per alcune questioni extra-sportive. La rinuncia agli Assoluti di nuoto in vasca corta a Riccione, competizione che vedrà impegnati molti atleti italiani, ha fatto discutere. Ma ciò che ha suscitato maggiore scalpore riguarda alcune mancanze di rispetto di cui si è reso protagonista.

Ceccon manca di rispetto: le critiche fanno discutere

A parlare della vicenda è stata Federica Pellegrini, che a maggio scorso, ai microfoni de Le Iene, aveva commentato alcune parole del collega. La polemica risale al 2024, quando Ceccon aveva dichiarato di non avere rapporti personali con la Pellegrini e che per lui non rappresentasse nulla. Nonostante ciò, aveva riconosciuto la sua ammirazione per la sportività dell’atleta, affermando di rispettarla come sportiva, ma di non nutrire altri legami personali.

“Non siamo mai stati super amici, ma ci siamo sempre rispettati. Non ci siamo capiti? Forse è lui che non ha capito. Io sono cresciuta con una forma di rispetto diversa per chi mi ha preceduto, ma ho capito che siamo tutti diversi“, ha dichiarato “La Divina”.

Federica Pellegrini ha sottolineato di non essere mai stata amica di Ceccon, ma di aver comunque sviluppato un rispetto professionale diverso rispetto a quello riservato ad altri colleghi che l’hanno preceduta nella carriera. Le dichiarazioni hanno riacceso il dibattito, non solo nel mondo del nuoto, ma anche all’esterno della disciplina, alimentando discussioni sui rapporti tra le nuove e le vecchie generazioni di atleti italiani.