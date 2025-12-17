La necessità della Juve. Gasp ha già scritto a Babbo Natale. Fullkrug meglio di niente

Sgombriamo il campo da qualsiasi equivoco: Kephren Thuram non è e non può essere sul mercato, malgrado fantasie popolari subito smontate da Giorgio Chiellini.

La spiegazione è di una semplicità disarmante: la Juventus ha bisogno di avviare una campagna di rafforzamento e non di indebolimento. In sostanza serve un centrocampista di qualità da affiancare al figlio d’arte, in modo da rendere il palazzo più solido per una spremuta di fantasia invocata da almeno tre o quattro sessioni.

Sono convinto che, con tutto il rispetto per Locatelli, un vero metronomo al suo fianco consentirebbe a Khephren di avere un rendimento ancora più importante, ben oltre le qualità che ha fin qui dimostrato. Il suo appannamento recente è anche legato al non trascurabile particolare di non aver avuto al suo fianco un leader in grado di fare della verticalità, alla larga da passaggi orizzontali senza senso, la principale virtù.

Frattesi-Napoli

Domanda: ma uno come Frattesi servirebbe a Spalletti per animare, movimentare e lanciare definitivamente in orbita il famigerato 4-3-2-1? Non ci piove sul fatto che sia un suo pallino, l’ha dimostrato durante la sua fugace esperienza da selezionatore della Nazionale, ma le caratteristiche non sono quelle di un regista. Anzi, esattamente il contrario. In sostanza avresti due centrocampisti bravi negli inserimenti, rinviando il capitolo fantasia agli ultimi 30 metri, qualche dubbio inevitabilmente resterebbe.

Poi ci sarebbe un altro qui da risolvere: è vero che Riso, agente di Frattesi, cerca da tre o quattro sessioni di mercato visibilità per il suo assistito come se bastasse quella per sbloccare, ma ci sarebbero due matasse più urgenti da sbrogliare. La prima: per portarlo a casa servono almeno 35 milioni, lo scorso luglio erano almeno 10 in più. La seconda: bisognerebbe capire quanto all’Inter converrebbe, in assenza di uno scambio vantaggioso, dare alla Juve un profilo di sostanza nel bel mezzo della stagione e con tante sentenze aperte e completamente da scrivere. Di sicuro Spalletti sta dando un perché alla Juve e meriterebbe di essere ascoltato per viaggiare in business e non in economy, senza avere scrupoli da febbraio in poi.

Il mercato degli attaccanti

Sarà quello da tenere sotto controllo con attenzione. Prendete Fullkrug, per il Milan equivarrebbe a mettere un tampone all’emergenza, considerati i problemi di Gimenez, regalando ad Allegri uno specialista che in Bundesliga ha fatto bene ma che ha vissuto le paturnie della Premier oltre che una sequenza di infortuni da brividi.

Il grande attaccante arriverebbe la prossima estate, consiglierei di tenere sempre sotto controllo Vlahovic attualmente infortunato e che non ha ancora deciso cosa fare. Non ci sono accordi, non potrebbero essercene ora visto che siamo in un territorio minato per i parametri zero, se ne riparlerà più avanti. Ma non si discute che Allegri abbia continuato a seguirlo, come raccontato, da settembre in poi. Anche lui aspetterà che Dusan decida con calma, fino a quel momento si potrà soltanto dire che a Max piacerebbe tantissimo una virata del serbo verso la sponda rossonera.

Zirkzee-Roma ma non solo

Ma c’è un allenatore che merita di essere tutelato e rispettato, si chiama Gian Piero Gasperini e sta lanciando in orbita la Roma malgrado le operazioni insufficienti di gennaio. Ha chiesto Zirkzee e in alternativa Yuri Alberto, prenderebbe Raspadori ma solo da seconda punta se uscisse uno tra El Shaarawy e Baldanzi, accoglierebbe Beto ma non come priorità e solo in caso di uscita di Dovbyk più che di Ferguson. Gasp ha già scritto a Babbo Natale, sapendo che le chiacchiere contano mille volte meno dei fatti.