Milan, parla Maignan: “Futuro? Fa parlare ma non mi disturba”

Il Milan si prepara alla sfida in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Il portiere rossonero, Mike Maignan, torna a parlare della questione del rinnovo del contratto, a scadenza nel 2026. Al momento non c’è ancora un accordo sul prolungamento, ma il francese si dice tranquillo sul tema

Il Milan si prepara alla sfida in programma domani sera contro il Napoli in semifinale di Supercoppa Italiana: chi vince incontra la vincente fra Inter e Bologna in finale. Alla vigilia della gara dalla sala stampa dell’Al-Awwal Park Stadium il portiere rossonero Mike Maignan è tornato a parlare della questione legata al suo rinnovo del contratto. Attualmente il francese è legato al Diavolo fino al 30 giugno 2026 e non è stato ancora trovato un accordo per un eventuale prolungamento. Nonostante ciò, Maignan si dice tranquillo sul tema.

Milan, Maignan sul rinnovo: “Parlarne non mi disturba”

Alla vigilia di Napoli-Milan, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana, il portiere rossonero, Mike Maignan, ha parlato in conferenza stampa al fianco di Massimiliano Allegri.

Dalla sala stampa dell’Al-Awwal Park Stadium l’estremo difensore ha parlato anche della questione del rinnovo del suo contratto a scadenza a giugno 2026: “Secondo me la cosa più importante è quello che posso fare giorno per giorno. Certo, il mio futuro fa parlare ma non è una cosa che mi deve disturbare. Devo essere concentrato per dare il massimo. Oggi non penso che sia il momento di parlare del mio futuro, abbiamo una partita molto vicina. Devo dare il massimo domani sera e vedere cosa succede dopo”.

Milan, le parole di Maignan sulla Supercoppa

Intanto la squadra di Massimiliano Allegri si prepara alla nuova sfida in Supercoppa, un’occasione per alzare un trofeo in una stagione in cui il Milan cerca di tornare grande.

Mike Maignan ha sottolineato che vincere l’anno scorso “è stato bello, ma quest’anno è un’altra stagione”. Poi ha aggiunto: “I risultati in questo momento sono migliori. Certo, come hanno detto i miei compagni, quest’anno siamo più una squadra, più una famiglia, un gruppo dove si vive bene. Sono cambiate tante cose, il mister ed il suo staff hanno portato serenità ed il loro modo di lavorare. Dobbiamo continuare così con questo ritmo e migliorarci ogni giorno per ottenere risultati positivi. Per farlo dobbiamo essere concentrati molto su quello che ci aspetta da oggi a domani sera: poi dopo questo potremo fare un passo avanti”.