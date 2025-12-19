SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Napoli, duro comunicato contro Allegri: “Aggressione fuori controllo”

Napoli, duro comunicato contro Allegri: “Aggressione fuori controllo”

di

Il Napoli ha superato 2-0 il Milan nella prima semifinale di Supercoppa Italiana giocata a Riyad in Arabia Saudita con le reti di Neres e Hojlund. Il club azzurro ha diramato un comunicato ufficiale in cui si è scagliato contro il comportamento dell’allenatore rossonero Massimiliano Allegri.

Continuano le polemiche dopo il match di Supercoppa Italiana tra gli azzurri e i rossoneri con il club del presidente Aurelio De Laurentiis che ha diramato una nota ufficiale criticando duramente l’atteggiamento avuto nell’arco dei 90′ tra i campioni d’Italia in carica e l’ultima finalista di Coppa Italia con la sfida che si è conclusa con un netto 2-0 in favore della squadra allenata da Antonio Conte.

Duro comunicato del Napoli: gli azzurri contro il comportamento di Max Allegri, tecnico del Milan (Screen X)

Comunicato del Napoli contro Allegri


“La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto”.


Due episodi sotto la lente di ingrandimento: nel primo tempo il fallo di Adrien Rabiot su Matteo Politano, con la panchina del Napoli che chiedeva a gran voce il giallo per il francese. Poi nel secondo tempo manata di Mike Maignan sempre ai danni di Politano con la panchina azzurra schizzata in piedi per protestare animatamente per il comportamento del francese.


Battibecco tra le due squadre con Massimiliano Allegri e Lele Oriali che si sono scontrati animatamente e, con l’allenatore del Milan che avrebbe dato del “cog****e” al dirigente azzurro.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×