Napoli, duro comunicato contro Allegri: “Aggressione fuori controllo”

Il Napoli ha superato 2-0 il Milan nella prima semifinale di Supercoppa Italiana giocata a Riyad in Arabia Saudita con le reti di Neres e Hojlund. Il club azzurro ha diramato un comunicato ufficiale in cui si è scagliato contro il comportamento dell’allenatore rossonero Massimiliano Allegri.

Continuano le polemiche dopo il match di Supercoppa Italiana tra gli azzurri e i rossoneri con il club del presidente Aurelio De Laurentiis che ha diramato una nota ufficiale criticando duramente l’atteggiamento avuto nell’arco dei 90′ tra i campioni d’Italia in carica e l’ultima finalista di Coppa Italia con la sfida che si è conclusa con un netto 2-0 in favore della squadra allenata da Antonio Conte.

Comunicato del Napoli contro Allegri

Contatto in sulla linea laterale tra Rabiot e Politano: grandi proteste del Napoli e di Conte! 🤯 Calcione del francese a palla distante sull’esterno azzurro: era da rosso❓#NapoliMilan #Rabiot #Politano pic.twitter.com/eTUq0ZJfTt — Rompipallone.it (@Rompipallone_) December 18, 2025



“La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto”.



Due episodi sotto la lente di ingrandimento: nel primo tempo il fallo di Adrien Rabiot su Matteo Politano, con la panchina del Napoli che chiedeva a gran voce il giallo per il francese. Poi nel secondo tempo manata di Mike Maignan sempre ai danni di Politano con la panchina azzurra schizzata in piedi per protestare animatamente per il comportamento del francese.

“Sei un leccaculo di merda, coglione!” Questo sono state le parole di Allegri nei confronti di Oriali. A riportarlo è Spazio Napoli pic.twitter.com/MUbupPd5Ep — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) December 19, 2025



Battibecco tra le due squadre con Massimiliano Allegri e Lele Oriali che si sono scontrati animatamente e, con l’allenatore del Milan che avrebbe dato del “cog****e” al dirigente azzurro.