Napoli-Milan, lite Oriali-Allegri. Nessuna stretta di mano con Conte

Partita nella partita tra Napoli e Milan nella semifinale della Supercoppa Italiana. Lunga lite tra Allegri e Oriali. Al termine del match nessuna stretta di mano tra il tecnico livornese e Antonio Conte.

Vince 2-0 il Napoli contro il Milan e accede alla finale della Supercoppa Italiana, che si disputerà lunedì 22 contro la vincente di Bologna-Inter. Durante la gara si sono più volte scontrati Massimiliano Allegri e Lele Oriali. Il tecnico livornese e il coordinatore sportivo degli azzurri hanno avuto diversi pesanti confronti. Al termine del match poi l’allenatore dei rossoneri e Antonio Conte, tecnico del Napoli non si sono stretti la mano. Abbraccio che sa di pace invece tra Landucci, vice di Allegri e Oriali. Una gara che non solo è stata molto tesa dentro il rettangolo di gioco ma anche sulle panchine.

Napoli-Milan, lite Oriali-Allegri

La semifinale di Supercoppa Italiana non è stata solo Milan–Napoli. Ma anche Allegri-Oriali. Dal fallo di Rabiot, con annesse polemiche su un cartellino mai arrivato, si è acceso un altro match: quello tra Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali. Un match che è continuato anche dopo un altro episodio, Maignan-Politano, con un’altra richiesta di rosso da parte degli azzurri, questa volta per il portiere. La panchina del Napoli ha protestato a più riprese per decisioni dell’arbitro Zufferli giudicate non adeguate, come nelle occasioni del fallo di Rabiot e della manata di Maignan a Politano. Episodi per cui Conte chiedeva il rosso mentre il direttore di gara, dopo un rapido check del Var, ha lasciato giocare. Nell’ultima occasione, al 55′, è nato un acceso battibecco tra le due panchine con protagonisti Allegri e il dirigente del Napoli Lele Oriali.

Quest’ultimo si è rivolto anche al quarto uomo ‘raccomandandosi’ di segnare a referto le parole, piuttosto colorite, dell’ex allenatore della Juventus. Al termine del match poi il chiarimento almeno per Oriali, che si è abbracciato con il vice di Allegri, Landucci. Antonio Conte e Max Allegri, invece, non si sono stretti la mano. Sul finale di gara è stato proprio Conte a rivolgersi ad Allegri con un eloquente “Ma basta”, dopo l’ennesima protesta del tecnico livornese. Una partita nella partita, quella tra le due panchine, in un match che ha visto trionfare 2-0 gli azzurri. Nel post gara, Conte, ha sottolineato come ci tenessero a vincere questa gara per andare in finale, da detentori dello scudetto e non essendo lì su invito. Una netta frecciata a Inter e Milan, qualificate come seconda della Serie A e finalista sconfitta in Coppa Italia.