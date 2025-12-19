Supercoppa, rigori amari per l’Inter: vince il Bologna che va in finale col Napoli

Si è da poco conclusa la sfida tra Bologna e Inter, valevole per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana che ha decretato chi affronterà il Napoli nella finale in programma lunedì 22 alle ore 20:00.

Il Bologna è la seconda semifinalista: la formazione allenata da Vincenzo Italiano batte l’Inter di Chivu dopo i calci di rigore e stacca il pass per la finale di Supercoppa Italiana. Il match era terminato in parità dopo i tempi regolamentari con le reti di Thuram e Orsolini nella prima frazione di gioco.

Bologna-Inter decisa ai rigori

Accade tutto nel primo tempo all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh: l’Inter passa in vantaggio dopo 2′ con un super gol di Thuram. Gran palla di Bastoni per l’attaccante nerazzurro che in spaccata incrocia e batte Ravaglia per lo 0-1. Poco dopo la mezz’ora, il Bologna pareggia: fallo di mano di Bisseck in area di rigore non ravvisato dall’arbitro Chiffi chiamato al VAR. Dopo l’OFR viene assegnato il penalty ai rossoblù con Orsolini che si presenta dagli undici metri e spiazza Martinez con una botta centrale. Nel secondo tempo, poi, il direttore di gara assegna un altro rigore, questa volta, ai nerazzurri per fallo di Heggem su Bonny, poi cancellato dal VAR, in quanto è stato l’ex Parma a cercare il contatto con il centrale dei felsinei. Dopo i 90′ il match si è deciso ai calci di rigori: per i nerazzurri fatali gli errori di Bastoni, Barella e Bonny, mentre Immobile manda i rossoblù in paradiso.

Il tabellino della Supercoppa

BOLOGNA-INTER 1-1 (2′ Thuram (I), 35′ Orsolini (rig) (B))

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega (75′ Ferguson); Orsolini (62′ Cambiaghi), Odgaard (75′ Fabbian), Bernardeschi (40′ Rowe); Castro (75′ Immobile). All: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique (70′ Diouf), Barella, Zielinski (86′ Sucic), Mkhitaryan (70′ Frattesi), Dimarco; Thuram (70′ Lautaro Martinez), Bonny. All: Cristian Chivu.

AMMONITI-ESPULSI: /

RIGORI: Inter – gol per Lautaro e De Vrij, errori per Bastoni, Barella e Bonny. Bologna – gol per Ferguson, Rowe e Immobile, erroi per Moro e Miranda.