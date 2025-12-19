SI HD

Supercoppa, l’ultima volta in Arabia: quali sono le ipotesi sulle prossime sedi

La Supercoppa Italiana non si giocherà più in Arabia? Lo ha rivelato l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, spiegando come questa competizione si giocherà altrove svelando le possibili nuove sedi.

Bologna e Inter si stanno affrontando in questo momento con l’obiettivo di staccare il pass per la finale di Supercoppa Italiana: ad attendere la vincente della sfida tra felsinei e meneghini c’è il Napoli di Antonio Conto che ieri ha superato il Milan di Massimiliano Allegri per 2-0 grazie alle reti, una per tempo di David Neres e Rasmus Hojlund.

Supercoppa Italiana: niente più Arabia: ecco le possibili sedi

L’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo ai microfoni di SportMediaset pochi minuti prima della semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter. “L’anno prossimo non si giocherà in Arabia Saudita. Washington? Abbiamo tante offerte, anche e soprattutto da Asia e Medio Oriente“.

Milan-Como a Perth

“E’ un sacrificio che chiediamo ai nostri tifosi, credo che lo abbiano compreso. Abbiamo bisogno dei mercati internazionali. Siamo i primi ma tutte le grandi leghe giocheranno almeno una gara all’estero nei prossimi anni. Le leghe americane lo fanno da tempo, il Giro d’Italia partirà dall’Ungheria e si correranno fuori dall’Italia 3 tappe su 21. Noi parliamo dello 0,25%, un sacrificio piccolo per cercare nuovi spettatori e restare tra le prime 4 leghe al mondo”.


Chi raggiungerà il Napoli in finale di Supercoppa Italiana? Bologna e Inter in questo momento si stanno affrontando con i Nerazzurri passati in vantaggio grazie alla rete di Marcus Thuram dopo neanche due minuti dal fischio iniziale.

