In casa Fiorentina, si sono rincorse più voci su chi potrebbe subentrare in dirigenza. Il nostro Alfredo Pedullà ha smentito il nome di Giuntoli, confermando invece quello di Paratici.

Tutto vero, Fabio Paratici potrebbe essere un nuovo dirigente della Fiorentina. Secondo quanto confermato dal nostro Alfredo Pedullà, infatti è il suo il nome più caldo per essere integrato nella dirigenza della Fiorentina dopo l’uscita di Daniele Pradé. Un nome che è stato smentito è invece quello di Cristiano Giuntoli. La Fiorentina domani sarà impegnata nel match contro l’Udinese. Nelle ore successive sarà poi approfondito il discorso. Il dirigente è attualmente legato al Tottenham, bisognerà quindi prima nel caso risolvere il contratto con la società Inglese. Paratici-Fiorentina resta comunque una pista calda.

Fiorentina, conferme su Paratici

Paolo Vanoli si gioca la panchina della Fiorentina domani pomeriggio contro l’Udinese. Ma il club sta pensando a una figura da inserire nell’organigramma tecnico, un nuovo direttore tecnico-direttore sportivo che possa entrare in una situazione molto delicata. Vi abbiamo già raccontato che non ci sono stati fin qui margini o contatti con Cristiano Giuntoli, sono stati fatti altri nomi che non trovano grandi riscontri. Ma ci conferme su Fabio Paratici, un nome circolato stamattina in una lista di tre o quattro candidati. Possiamo andare oltre: ci sono stati contatti diretti nella serata di ieri tra Paratici e la Fiorentina, la società viola ha chiesto di capire i margini per poter eventualmente lasciare il Tottenham. I dialoghi sono in corso, Paratici darà una risposta entro i primi giorni della prossima settimana: il direttore sportivo dovrebbe prima liberarsi dagli Spurs quindi siamo ancora in una fase embrionale, ma è una traccia da seguire.

Conferme: Fabio #Paratici è l’unico dirigente davvero sondato dalla #Fiorentina con il via libera di #Commisso. Una call ieri e un’altra stamattina. Entro 48 ore il dirigente, tentato del ritorno in Serie A, si confronterà con il #Tottenham. Lui sarebbe rientrato in Italia la… https://t.co/GsxJo6ziDD — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 20, 2025

Giuntoli smentito

Fiorentina: nessun contatto con Giuntoli, conferme su Paratici e sulle voci circolate stamattina. Nella serata di ieri il club viola ha chiesto al dirigente i margini per potersi liberare dal Tottenham. Paratici darà una risposta, ma i contatti sono in corso. Così tramite il proprio profilo X, il nostro Alfredo Pedullà che chiarisce come con Giuntoli non ci sia mai stato nulla. Tutte vere invece le voci che vedrebbero Fabio Paratici come possibile prossimo dirigente della Fiorentina. Un’idea che potrebbe prendere realmente forma nei prossimi giorni con Commisso che avrebbe già anche dato l’ok all’ex Juventus.