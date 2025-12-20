La sconfitta in coppa crea il caos, addio al tecnico: comunicato ufficiale

Il coach è finito sotto accusa dopo la sconfitta subita dalla squadra in coppa: si parla di separazione, sarebbe uno scenario clamoroso.

In tutti gli sport gli allenatori sanno bene che il loro destino è legato principalmente ai risultati. Anche i tecnici che hanno vinto tanto in un club sono coscienti del fatto che non appena il livello comincia a scendere i primi a finire sul banco degli imputati sono proprio loro. E’ accaduto (e continua ad accadere) anche ai coach più famosi, sia nel calcio che nel basket, così come nella pallavolo e in altri sport.

Proprio in queste ore uno degli allenatori più apprezzati nel mondo del volley è finito nella bufera. Non solo per le ultime due sconfitte che molti hanno visto come i primi segnali di un calo dopo un incredibile ciclo di vittorie, ma anche per le voci che lo vogliono pronto ad accettare la corte di un altro club.

L’Imoco Conegliano di Daniele Santarelli, dopo quasi un decennio di trionfi, si ritrova a dover fare i conti con due sconfitte in finale. Prima il ko contro Milano nella Supercoppa Italiana (che ha chiuso un fantastico ciclo di 18 successi nazionali di fila), poi quello contro Scandicci nel Mondiale per Club (che ha fatto sfumare il sogno delle ‘Pantere’ di agganciare il VafikBank in cima all’albo d’oro della competizione) hanno intaccato la serenità dell’ambiente.

Esonero immediato, caos a Conegliano: Santarelli ci va duro

In tanti ritengono che ormai il ciclo sia concluso e che in vista della prossima stagione la società opererà un profondo restyling. Le voci di mercato hanno riguardato anche coach Santarelli: i rumors, infatti, lo individuano come prossimo allenatore del Fenerbahce. Un’indiscrezione che il tecnico di Conegliano non ha affatto gradito e lo ha fatto capire chiaramente in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Gazzettino.

“Sono delle grandissime bufale e, come sempre, si fa presto a chiacchierare – le dure parole di Santarelli – Tutto quello che è uscito è infondato, non ho ricevuto alcuna chiamata da nessuno, né tanto meno un’offerta. Sono l’allenatore della Prosecco Doc A.Carraro Imoco e sono felicissimo, non penso ad altro che a Conegliano”.

Non c’è dubbio che un allenatore del livello di Santarelli abbia richieste da tutti i principali club europei e anche dalle più forti Nazionali del mondo. Tuttavia le sue parole lasciano intendere che al momento il coach – legato da un contratto con Conegliano fino al 2027 – non ha alcuna intenzione di abbandonare la nave: “Qui a Conegliano abbiamo costruito qualcosa di straordinario, la ritengo una mia creatura, sento di aver fatto il mio per la crescita di questo club. Non ho mai pensato ai soldi, ma alla cosa migliore per me: stare a Conegliano”.