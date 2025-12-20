Milan, niente Thiago Silva: spento il sogno di Allegri

Dopo Modric, Thiago Silva, era questo il sogno di Max Allegri, per puntellare la sua difesa nel mercato di gennaio. E’ arrivato però il no della dirigenza rossonera e Thiago ha scelto la sua nuova squadra.

Non sarà in Italia il futuro di Thiago Silva, il centrale classe 84′ che ha chiuso l’esperienza al Fluminense era stato cercato dalla Fiorentina e da Max Allegri per il Milan. I rossoneri hanno però detto no al ritorno del centrale che ha scelto comunque l’Europa per il suo futuro. Sembrerebbe infatti vicinissimo ad un approdo al Porto. Il club portoghese ha pesantemente accelerato nella trattativa ed è ora in vantaggio. Una trattativa quindi che sembra totalmente sfumata, quella con il club rossonero con i tifosi del Diavolo che non potranno quindi rivedere con i loro colori il Brasiliano. Nelle ultime ore Wikipedia aveva dato il trasferimento al Milan già fatto, come spesso accade in fase di mercato, visto che il sito è liberamente modificabile da chiunque.

Milan-Thiago Silva, i motivi del no

Dopo il ritorno di Ibrahimovic, qualche stagione fa e l’arrivo di Modric quest’estate, Max Allegri aveva sperato in un altro colpo nostalgia per il suo Milan. Il tecnico aveva infatti spinto per l’arrivo a Milanello di Thiago Silva. Il centrale classe 84′, ha recentemente lasciato il Fluminense e sarebbe tornato volentieri in Italia per vestire i colori del Milan. La risposta della società Milan è stata però negativa, si intende infatti, puntare su profili diversi, più giovani.

La decisione della società, è stata quindi quella di non riportare a Milano Thiago Silva, lì dove il centrale aveva fatto benissimo tra il 2009 e il 2012, lasciando poi insieme ad Ibrahimovic per il PSG. Visto l’infortunio di Gabbia ma non solo, Thiago Silva sarebbe stato un rinforzo importante, a livello sia numerico che tecnico. Alle spalle di Tomori, Pavlovic e Gabbia, De Winter non ha fino ad ora infatti convinto e Odogu non da garanzie. L’innesto del brasiliano sarebbe stato importante anche a livello temperamentale e di leadership con il difensore che avrebbe aiutato i compagni a crescere.

La scelta di Thiago Silva

Il rifiuto del Milan ha portato Thiago Silva a guardarsi attorno, e il Porto sembra averne approfittato. Il club portoghese ha infatti accelerato nella trattativa con l’ex difensore del Fluminense e sembrerebbe ora ad un passo da ingaggiarlo. Per il calciatore aveva fatto un tentativo anche la Fiorentina, in grave crisi difensiva e ultima in Serie A. Il club viola ha però ricevuto il rifiuto del difensore. Niente Milan, niente Fiorentina, niente Serie A. Il futuro di Thiago Silva dovrebbe però essere comunque in Europa con il Porto pronto ad ingaggiarlo e a puntare su un calciatore che vuole dare ancora tanto all’interno del rettangolo di gioco.