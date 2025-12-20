Plusvalenze, Udinese deferita per la cessione di Mandragora: cosa rischia il club

La Procura federale della FIGC ha deferito l’Udinese per la cessione di Rolando Mandragora alla Juventus: operazione avvenuta nel 2018. Deferiti per responsabilità diretta i dirigenti Campoccia e Collavino. Cosa rischia il club friulano?

I fatti risalgono dell’operazione Mandragora risalgono al 2018, le ripercussioni ci sono state negli anni a seguire, l’indagine di riferimento è del 2022, mentre il deferimento all’Udinese è arrivato in queste ore. La Procura federale ha deferito l’Udinese per responsabilità diretta per una presunta plusvalenza fittizia nella cessione di Rolando Mandragora alla Juventus nel luglio 2018. Deferiti anche Stefano Campoccia e Franco Collavino, all’epoca dei fatti rispettivamente vicepresidente e consigliere del club friulano.

Il comunicato della FIGC

I dirigenti dell’Udinese, protagonista della cessione “avevano concordato una pattuizione diversa rispetto a quella risultante dai documenti depositati”. Si parlava di “un’opzione al riacquisto fissata a 26 milioni di euro, all’obbligo di riscatto poi effettivamente avvenuto nell’ottobre del 2020 a 10 milioni e 700 mila euro, eludendo così la normativa federale. Il tutto al fine di far ottenere all’Udinese benefici contabili e fiscali con riferimento ai bilanci di esercizio chiusi al 30 giugno del 2019, 2020 e 2021”.

Cosa rischia il club?

La situazione è differente rispetto a quella che portò alla penalizzazione per la Juventus. La violazione degli articoli 4 (lealtà, correttezza e probità) e 31 (illecito amministrativo) del Codice di Giustizia sportiva potrebbe limitarsi a una multa per il club con annessa inibizione per i dirigenti. Se ne saprà di più, comunque, nel corso dell’udienza al TNF, a meno che non arrivi un patteggiamento.

L’Udinese si difende

Con un comunicato stampa, l’Udinese ha espresso la propria posizione sulla vicenda: “L’Udinese, in merito a quanto comunicato oggi dalla Figc relativamente al deferimento della Società e di alcuni suoi tesserati nell’ambito della cosiddetta ‘operazione Mandragora’, manifesta stupore per la decisione e valuterà le azioni più opportune da intraprendere nel procedimento sportivo, nel rispetto delle tempistiche previste. Udinese ribadisce fermamente la correttezza e la trasparenza del proprio operato e di quello dei suoi tesserati”.