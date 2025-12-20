Grandi emozioni nello sci alpino in questo fine settimana, fra maschile e femminile. Terzo Schieder in Val Gardena, ottimo quinto posto per Pirovano in Val d’Isere, Goggia 8^

Un fine settimana di grande sci alpino ha regalato emozioni intense tra la Val d’Isère e la Val Gardena, con risultati di rilievo sia al femminile sia al maschile e una presenza italiana costante nelle posizioni di vertice. Ottimo quinto posto per Laura Piovano, ottava invece Sofia Goggia. Arriva invece terzo Florian Schieder in Val Gardena, con tre italiani nelle prime otto posizioni.

Val d’Isere, Pirovano quinta, Goggia ottava

Sulle nevi francesi della Val d’Isere, la discesa libera femminile ha visto il successo dell’austriaca Cornelia Huetter, capace di chiudere la sua prova con il tempo di 1:41.54. Secondo posto per la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, seconda a poco più di due decimi, terza l’americana Lindsey Vonn, ancora una volta sul podio a conferma di una carriera straordinaria e longeva.

Alle spalle delle prime tre, l’Italia ha saputo comunque farsi notare. Laura Pirovano ha conquistato un ottimo quinto posto, rimanendo a contatto con le migliori grazie a una discesa convincente. Resta invece un pizzico di rammarico per Sofia Goggia, che stava disputando una gara di altissimo livello prima di commettere un errore che ne ha compromesso il risultato finale. L’azzurra ha chiuso ottava, appena davanti alla connazionale Nicol Delago, nona, dimostrando comunque una condizione competitiva in vista dei prossimi appuntamenti.

L’ordine d’arrivo in Val d’Isère:

1 Cornelia Hütter (Austria) – 1:41.54

2 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) – 1:41.80 +0.26

3 Lindsey Vonn (Stati Uniti) – 1:41.89 +0.35

4 Ilka Štuhec (Slovenia) – 1:41.93 +0.39

5 Laura Pirovano (Italia) – 1:41.95 +0.41

6 Ester Ledecká (Repubblica Ceca) – 1:42.00 +0.46

7 Breezy Johnson (Stati Uniti) – 1:42.15 +0.61

8 Sofia Goggia (Italia) – 1:42.16 +0.62

9 Nicol Delago (Italia) – 1:42.55 +1.01

10 Emma Aicher (Germania) – 1:42.77 +1.2

Val Gardena, Schieder arriva terzo

Dall’altra parte delle Alpi, in Val Gardena, è stata la discesa libera maschile a regalare soddisfazioni al movimento azzurro. La gara ha visto il dominio degli svizzeri, con la vittoria di Franjo Von Allmen davanti al campione Marco Odermatt, ma il podio ha parlato anche italiano grazie a Florian Schieder. L’altoatesino ha disputato una prova di grande spessore, conquistando un prestigioso terzo posto su una delle piste più impegnative del circuito. Complessivamente, l’Italia ha piazzato quattro atleti nelle prime dodici posizioni, confermando la profondità della squadra. Dominik Paris ha chiuso sesto, seguito da Mattia Casse all’ottavo posto, mentre Giovanni Franzoni ha terminato dodicesimo.

Val Gardena, l’ordine d’arrivo: