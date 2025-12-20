Un vero e proprio incubo quello che stanno vivendo 130 tifosi italiani di rientro dalla Supercoppa Italiana. Arriva anche la risposta della Lega Serie A dopo i forti disagi vissuti a causa delle inadempienze dell’aeroporto di Riyad.

La Supercoppa si sta trasformando in un incubo per 130 tifosi italiani. Per incentivare la partecipazione dei tifosi italiani nelle gare di Supercoppa Italiana è stato organizzato un volo charter privato (polacco) con alcuni tifosi di Inter, Napoli, Bologna e Milan, con biglietti omaggi da parte dei rispettivi club.

Nel volo d’andata tutto è filato per il verso giusto, ad eccezione del ritardo di alcune ore del volo, che ha fatto sì che i tifosi arrivassero allo stadio solamente mezz’ora prima del fischio d’inizio della gara. Il caos è scoppiato invece il giorno successivo.

Tifosi italiani bloccati dopo Supercoppa, cos’è successo

Il volo di ritorno infatti è arrivato a Napoli ed è stato bloccato, visto che è venuto a galla che i tifosi erano stati fatti salire sull’aereo con diverse irregolarità. Il motivo? Milanisti e interisti si sono imbarcati questa mattina alle 5 a Riyad, ma senza carte d’imbarco, mai emesse né consegnate ai passeggeri. Nessun controllo sui bagagli, il tutto autorizzato dall’aeroporto di Riyad.

Il volo doveva fare dunque tappa a Napoli e poi andare a Malpensa. A Napoli però è stato giustamente bloccato, le autorità italiane infatti non hanno potuto autorizzare il viaggio a Malpensa a dei passeggeri senza carte d’imbarco. I tifosi dunque per fare rientro a casa si sono dovuti arrangiare.

La risposta della Lega Serie A per il caos tifosi

Sportitalia ha contattato la Lega Serie A sulla spiacevole vicenda. La Lega Serie A si è attivata immediatamente per risolvere il disguido, contattando tutti i tifosi coinvolti. I rimedi? Rimborso per le spese sostenute per il rientro a casa (la trasferta era a carico della Lega Serie A), inoltre ci sarà un abbonamento annuale a DAZN in omaggio più la possibilità di assistere dal vivo e gratuitamente alla prossima gara della propria squadra del cuore.

Questo il comunicato della Lega Serie A: “La Lega Calcio Serie A ha appreso con sconcerto del disagio vissuto questa mattina da 130 tifosi all’arrivo all’aeroporto di Napoli, di rientro dal viaggio per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Questa trasferta è stata organizzata dalla Lega Calcio Serie A per quasi 200 tifosi italiani delle quattro squadre partecipanti, con la massima attenzione logistica e in collaborazione con partner tecnici specializzati nel trasporto charter. Purtroppo, dopo l’atterraggio a Capodichino, si sono verificati dei problemi legati alla documentazione di volo dei passeggeri in transito per Milano, bloccati dalla Polizia di Frontiera dell’aeroporto per alcune ore, mentre i tifosi del Napoli sono scesi senza problemi. Questo ritardo ha fatto sì che il personale di bordo del charter superasse il numero massimo di ore continuative di lavoro e che quindi dovesse necessariamente fermarsi per la pausa di 11 ore prevista dalla legge.

La Lega Calcio Serie A ha contattato direttamente i tifosi coinvolti scusandosi con loro e, nonostante non abbia avuto una responsabilità diretta sull’accaduto, si è immediatamente attivata per risolvere il problema operativo e rimborsare tutti i costi di viaggio che i tifosi sosterranno per tornare nelle rispettive città. Inoltre la Lega Calcio Serie A, come gesto di attenzione, intende offrir loro, oltre alla copertura di tutti i costi sostenuti per il rientro, un abbonamento annuale alla piattaforma Dazn e l’ingresso allo stadio a una delle prossime partite casalinghe della loro squadra del cuore. Evidentemente la Lega provvederà a contestare formalmente i disservizi ai fornitori contrattualizzati”.