Il Pisa interrompe la serie negativa: 2-2 nel lunch match contro il Cagliari

Finisce in parità il lunch match della 16^ giornata di Serie A tra Cagliari e Pisa. Toscani in vantaggio, poi rimontati e bravi a riacciuffare il pari nel finale.

Non serve a molto per il Pisa il punto di Cagliari in chiave classifica (i toscani restano al penultimo posto), ma quantomeno la squadra di Gilardino interrompe l’emorragia di tre sconfitte di fila (con la Juve alla prossima giornata). La partita non si scalda all’inizio perché entrambe le formazioni sembrano gestire il possesso e coprire gli spazi difensivi: al 44esimo del primo tempo ci pensa Tramoni a portare in vantaggio i toscani grazie a un rigore trasformato con freddezza.

Reazione Cagliari a inizio ripresa

A inizio ripresa prende sopravvento il nervosismo in casa Cagliari: ne sono un chiaro certificato le due ammonizioni comminate ad Adopo e Mina, che nel giro di due minuti si vedono sventolare due gialli. Nel frattempo Pisacane decide di lanciare Idrissi e Zappa, provando a cambiare qualcosa sugli esterni per dare più freschezza e dinamismo in fase propositiva.

E al 59, proprio su un cross laterale di Zappa, ecco che arriva la rete del pari messa a segno da Folorunsho. L’ex centrocampista del Napoli segna in tuffo e sbatte sul palo, non riuscendo a proseguire (viene sostituito da Mazzitelli). L’inerzia del confronto sembra essere cambiata e il pubblico di fede rossoblu crede alla vittoria. Così il Cagliari continua a spingere sull’acceleratore, mentre la formazione di Gilardino dimostra poca precisione e attenzione in fase difensiva.

Sorpasso sardo e orgoglio pisano

Al minuto 71 ci pensa Kilicsoy a ribaltare il punteggio, completando la rimonta con un ottimo destro a giro. Nella fattispecie il Pisa si è fatto trovare molto impreparato nel contrastare la manovra avversaria al limite dell’area. Gilardino opta per un triplo cambio per dare una scossa ai suoi: entrano così Vural, Moreo e Calabresi. E l’inerzia del confronto, nel finale, cambia nuovamente, soprattutto dopo gli ingressi (all’82’) di Lorran e Leris. Da un cross basso di quest’ultimo arriva il grande anticipo sul primo palo di Moreo, che sigla il 2-2 con un gol da attaccante vero.

Nei 6 minuti di recupero il Pisa ci prova ancora e va vicino al definitivo sorpasso con un rimpallo che per poco non beffa Caprile (palla fuori di pochissimo). Il triplice fischio decreta il pareggio: un punto a testa. Cagliari che sale a quota 15 (restando al 15esimo posto), mentre i toscani toccano quota 11, momentaneamente a +5 sulla Fiorentina ultima.