Italia in lacrime, dolore enorme: “Era mio fratello”

Lacrime in diretta per l’atleta italiano, anche il pubblico non riesce a trattenersi. La dedica commovente è stata ripresa dalla stampa.

Del mondo dello sport professionistico spesso vediamo solo la punta dell’iceberg, ossia i risultati degli atleti che possono essere vittorie, sconfitte o pareggi in sport che consentono questo outcome di un match o una partita. Tuttavia, non vediamo praticamente nulla della preparazione, il duro allenamento, la fase più impegnativa, insomma, in cui gli atleti sono faccia a faccia con dubbi e problemi personali di ogni genere.

Quest’anno per esempio abbiamo assistito alle lacrime della squadra di Sinner dopo la sua vittoria nella ATP Finals, un modo per sfogare tutto lo stress e la pressione esercitata sull’atleta dal caso Clostebol, una vera mattonata da cui sembrava che l’atleta non potesse rialzarsi. Non c’è nulla di cui stupirsi, se un atleta o i suoi membri del team si lasciano andare a sfoghi emotivi simili dopo una vittoria.

In queste ore in effetti il pubblico ha pianto assieme ad un altro famoso atleta italiano che, dopo una lunga preparazione, allenamenti intensi e tanta fatica personale per l’evento tragico che lo ha colpito, è riuscito tra mille avversità a mettere in campo proprio la prestazione che serviva per vincere. La dedica alla persona che lo ha lasciato in questi giorni era quindi d’obbligo, solo che nessuno si aspettava la comunicasse in questo modo.

Franzoni, la dedica commuove il mondo

Giovanni Franzoni, sciatore azzurro classe 2001, non è nuovo alle vittorie importanti: nel 2022 è stato Campione d’Europa nello sci alpino e, in generale, con la tenuta delle Fiamme Gialle ha conquistato 3 ori, un argento e un bronzo ai Mondiali Juniores. Una carriera di tutto rispetto a cui mancava ancora un successo, per coronarla definitivamente.

L’italiano ha ottenuto il terzo posto al Super G della Val Gardena, un risultato ottenuto con una prestazione perfetta che suona come una vera vittoria, dato che per lo sciatore, è il primo risultato di questo tipo in carriera. L’atleta italiano ha emozionato il pubblico, soprattutto però per la dedica ad un amico scomparso a settembre a cui ha voluto omaggiare questa grande performance.

Come affermavamo prima, non si può mai sapere quali demoni stia affrontando un atleta durante la preparazione per una gara. Per fortuna Franzoni ha una forza interiore enorme ed ha incanalato tutto il terribile dolore per il lutto dell’amico Matteo, anch’egli sciatore, in carburante per questa prestazione: “Ho trasformato quella tristezza in rabbia agonistica, siamo scesi insieme… scierò per sempre per lui. Era mio fratello”, ha detto non trattenendo una lacrima alle telecamere dopo il match. Un esempio di grande umanità e coraggio da cui dovremmo tutti imparare qualcosa sulla forza di volontà.