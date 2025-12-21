Mbappé come Cristiano Ronaldo, l’attaccante francese ha segnato una rete nella vittoria 2-0 dei suoi contro il Siviglia. Con questa rete ha potuto raggiungere il record di gol di CR7 in un anno solare con il Real Madrid.

Kyllian Mbappé pareggia Cristiano Ronaldo e gli dedica il record emulando il suo storico siiuu. L’attaccante francese ha siglato su rigore il 2-0 contro il Siviglia nell’ultima gara di Liga di questo 2025. Una rete che ha permesso a Mbappé di raggiungere quota 59 gol in un anno solare. Record che per il Real Madrid deteneva Cristiano Ronaldo che l’aveva fissato nel 2013. 12 anni dopo e alla prima vera occasione. Mbappé è arrivato in Spagna nell’estate del 2024, è stato subito bissato da Kyllian. L’attaccante ha poi omaggiato il portoghese con la sua esultanza. Nel post gara Mbappé ha dichiarato di avere la propria esultanza ma di aver voluto omaggiare Cristiano Ronaldo che l’ha aiutato ad integrarsi al Real Madrid.

Mbappé come Cristiano Ronaldo

Kyllian Mbappé ha raggiunto Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse francese ha infatti emulato il record di gol in un anno solare dell’asso portoghese con la maglia del Real Madrid. Con la rete siglata su rigore al 86′ di Real Madrid-Siviglia, Mbappé è salito a quota 59 gol nell’ultimo anno solare, gli stessi messi a segno da CR7 nel 2013. Mbappé c’è riuscito alla prima occasione, visto che è approdato a Madrid nell’estate del 2024. Un impatto incredibile sul Real Madrid, quello di Mbappé che ha poi emulato anche l’esultanza di CR7, come dedica al portoghese. Così Mbappé ha spiegato il tutto a Movistar nel post gara: “Io ho la mia esultanza, ma questa l’ho voluta dedicare a Cristiano Ronaldo. Lui mi ha aiutato molto ad adattarmi al Real Madrid“.

Anche Haaland batte un record di CR7

Non solo Kyllian Mbappé, che ha pareggiato il numero di gol in un anno solare di Cristiano Ronaldo, ieri infatti Erling Haaland ha superato il portoghese. Il centravanti norvegese ha infatti segnato una doppietta nel 3-0 contro il West Ham in Premier League. Gol che hanno permesso ad Haaland di arrivare a 104 centri in Premier League. Un gol in più dei 103 segnati nelle due avventure allo United da Cristiano Ronaldo. L’attaccante del Manchester City ha inoltre impiegato 122 gare in meno rispetto a CR7 per arrivare a 103 gol e successivamente 104.

Ad Haaland sono infatti bastate 114 partite contro le 236 del fuoriclasse portoghese. Da sottolineare come la maggior parte dei gol e delle presenze di Cristiano Ronaldo con il Manchester United siano arrivati nella sua prima avventura in Premier League quando ancora giocava più da esterno che da centravanti. Una cosa che non cambia però l’impresa compiuta da Haaland.