Nico Paz a Sportitalia, stregato da Fabregas: “Vi dico perché è il migliore”

Nella cornice del commiato di Ramirez, la Serie D offre anche spunti di mercato e talento: sugli spalti di Folgore Caratese-Nuovo Sondrio c’era Nico Paz, che a Sportitalia ha parlato di Como, Fabregas e futuro con lucidità e grande maturità.

Il commiato dell’argentino Ramirez ha fatto da cornice alla sfida tra Folgore Caratese e Nuovo Sondrio in Serie D, finita 1-1. Tra gli ospiti presenti sugli spalti c’era anche Nico Paz, talento del Como e uno dei giovani più osservati del panorama italiano.

Il fantasista italo-argentino ha colto l’occasione per fermarsi ai microfoni di Sportitalia, rilasciando una breve ma significativa intervista. Poche frasi, ma chiare, che raccontano il momento del Como, il suo rapporto con Cesc Fabregas e una maturità sorprendente nel gestire le voci sul futuro.

Paz e le ambizioni europee del Como

Alla domanda sulle ambizioni del Como, Nico Paz ha mantenuto un profilo basso ma determinato, rispecchiando perfettamente la filosofia del gruppo. “Abbiamo l’ambizione di migliorare partita dopo partita. Vincere ogni gara. Ragioniamo così e poi vediamo alla fine dove siamo”, ha spiegato. Nessun proclama, nessuna pressione inutile: il Como vuole crescere passo dopo passo, costruendo risultati attraverso il lavoro quotidiano. Un approccio pragmatico che sta dando frutti e che permette alla squadra di guardare avanti senza perdere equilibrio.

Il rapporto speciale con Fabregas

I toni si fanno invece entusiasti quando Nico Paz parla del suo allenatore, Cesc Fabregas. Parole forti, cariche di riconoscenza e stima: “È il migliore. È un grande allenatore. È il più importante della mia carriera. Mi sta facendo crescere tanto a me e alla squadra e sono molto felice di essere con lui”. Un attestato di fiducia totale verso un tecnico che sta incidendo non solo dal punto di vista tattico, ma anche umano. Fabregas rappresenta una guida fondamentale per la crescita di un giovane talento come Paz.

Paz sul futuro al Real Madrid

Inevitabile poi una domanda sul possibile ritorno al Real Madrid, club che segue con attenzione i suoi progressi. Anche qui Nico Paz dimostra grande lucidità: “Non ci penso, sto pensando a giocare. Cerco di fare il meglio possibile”. Nessuna distrazione, nessuna ansia da futuro. La priorità resta il campo, con l’obiettivo di migliorare giorno dopo giorno e lasciare che siano le prestazioni a parlare per lui.

Milan-Como a Perth

Infine, un accenno alla suggestiva sfida internazionale tra Milan e Como a Perth. Nico Paz chiude con semplicità: “Non ne abbiamo parlato. Faremo quello che dobbiamo”. Ancora una volta, testa bassa e concentrazione massima. Un atteggiamento che racconta molto del giocatore e del percorso che sta costruendo.