Paola Egonu, gesto da brividi: in campo lo hanno visto tutti

Paola Egonu è una delle giocatrici i pallavolo più importanti al mondo, e il suo gesto non poteva assolutamente passare inosservato.

Paola Egonu è una giocatrice di tennis veramente straordinaria, lo ha dimostrato veramente in più e più occasioni. Trascinando il proprio club e la Nazionale Italiana verso trionfi a dir poco straordinari nonché difficlissimi da raggiungere per qualsiasi essere umano all’interno del mondo del volley.

Considerando tutti i risultati eccellenti conquistati dalla famosa campionessa in carriera, quindi, è più che normale che ogni suoo gesto porti a una miriade di discussioni e chiacchiere sul suo conto.

Ed è proprio quello che è successo anche stavolta. Protagonista anche in questa determinata occasione, per quanto il motivo sia davvero assai particolare e unico nel suo genere. Ma di cosa si tratta nello specifico? Non ci resta altro da fare che scoprirlo nelle prossime righe, approfondendo la questione nel merito.

Paola Egonu, è successo davvero: i dettagli

Di recente è andata in scena Milano-Chieti, una partita che ha visto protagonista ancora una volta Paola Egonu, ma non soltanto. A fare da cornice al match fra i due club italiani, infatti, quella che potremmo definire una vera e propria pioggia di pupazzi. L’iniziativa, chiamata Teddy Bear Toss, vedrà i tanti pupazzi lanciati tra il primo e il secondo set sul quadrato di gioco essere protagonisti di una raccolta e donazione al centro Mamma Rita.

Quella che è andata in scena è stata una pioggia continua e costante di peluche che ha sortito un effetto positivo nelle persone presenti sugli spalti e anche alle giocatrici impegnate in campo. Un momento divertente ed esilarante prima di riprendere effettivamente a giocare. Si è trattato di un momento speciale, che ha trasformato un semplice evento di sport in qualcosa di decisamente più speciale e simbolico.

In campo ha avuto la meglio la Numia Vero Volley Milano, con Paola Egonu che è stata anche la top scorer della partita, per quanto anche la difesa si sia dimostrata a dir poco all’altezza delle aspettative. In ogni caso, è stato un momento davvero da brividi per tutto lo sport italiano, sspecialmente perché eventi di questo genere servono proprio a dare voce e fondi a chi purtroppo spesso non ha la possibilità di farsi sentire e ascoltare. Se vogliamo, quindi, in un certo senso è anche merito di Paola Egonu e delle altre giocatrici se l’iniziativa è stata un vero successo.