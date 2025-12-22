Coppa d’Africa, Daka gol al 92′ ma rischia di farsi malissimo con una capriola – VIDEO

La Coppa d’Africa regala sempre emozioni, come quelle accadute oggi a Patson Daka, passato in pochi secondi dalla gioia alla disperazione. L’attaccante dello Zambia ha rischiato un infortunio serissimo.



Il Mali stava vincendo 1-0 contro lo Zambia quasi fino al termine della partita. Nel finale ci ha pensato Daka a pareggiare i conti regalando un punto ormai insperato alla formazione zambiana. La punta che milita nel campionato inglese ha pareggiato i conti su un cross di Banda, rischiando di farsi male nell’esultanza tentando una capriola a dir poco rocambolesca.

Dana, esultanza shock! Rischio clamoroso

Grande preoccupazione per Daka da parte dello staff tecnico, anche se la sensazione è che non abbia riportato gravi danni. La partita è terminata poco dopo e in queste ore sono in corso i necessari esami per capire le condizioni di salute del calciatore.

La caduta è stata tanto spettacolare quanto impressionante. Da monitorare con grande attenzione le condizioni del suo collo. Lo Zambia ci ha creduto fino in fondo, ottenendo un pareggio che sembrava difficilissimo da raggiungere. Il giocatore ha messo in rete il pallone del pareggio con un colpo di testa e poi per esultare tenta una spettacolare capriola. Il numero 20 ha perso clamorosamente l’appoggio con le mani sul terreno e frani rovinosamente a terra. Non sembrano esserci effetti negativi, ma le condizioni andranno monitorate ogni ora.

Mali-Zambia, le formazioni

Mali (3-5-1-1): Diarra; M.Fofana, Diaby, Dante; Nene, W.Coulibaly, Dieng, Sangare, Sinayoko; Doumbia; E.B.Touré.

A disposizione: Mohamed Camara, Mamadou Camara, O. Camara, L.Coulibaly, Diakite, Diarra, Diawara, F. Doucoure, M.Doumbia, Mamadou Doumbia, Gassama, Haidara, Samassa, Sissoko, Traore.

Allenatore: Saintfiet.

Zambia (4-1-3-2): Mwanza; Banda, Chanda, Sakala, Musonda; Cahiwa; L.Banda, Tembo, Gangwa; Daka, Sakala.

A disposizione: O. Chisala, W. Chisala, Chongo, Hamansenya, Kalusa, Lahne, Liteta, Mandanji, Mulenga, F. Musonda, K. Musonda, Mwansa, Phiri, Sabobo, Simukounda.

Allenatore: Sichone.