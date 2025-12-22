Icardi si riprende il Galatasaray: gol da record, il video

Mauro Icardi si riprende il Galatasaray dopo settimane nelle quali è stato al centro di numerosi rumor che lo davano già come sicuro partente nel prossimo mercato. Dopo la risposta via social, Maurito si è ripreso il club turco a suon di gol, centrando un nuovo record

Dopo settimane di voci sul suo possibile addio, Mauro Icardi torna al centro del Galatasaray. Prima la replica sui social, poi i gol sul campo per mettere a tacere tutti a modo suo. Così Maurito conquista di nuovo i tifosi e firma un altro record nel successo della squadra di Buruk Okan contro il Kasimpasa (3-0, dell’argentino la terza rete del Gala).

Icardi, gol da record con il Galatasaray: il video

Mauro Icardi è arrivato al Galatasaray nell’estate 2023 ed il suo attuale contratto è a scadenza al 30 giugno 2026. Da qui sono nati tanti rumor che riguardano un suo possibile addio, magari anticipato già a gennaio. Maurito ha subito risposto sui suoi canali social, mandando una frecciata delle sue ai media.

Al contempo però ha risposto anche sul campo. Con la rete del 3-0 messa a segno ieri contro il Kasimpasa, l’argentino ha raggiunto quota 9 gol in 16 gare in questo campionato. Un gol che fra l’altro gli vale anche un record: è diventato lo straniero più prolifico di sempre nella storia del Galatasaray. Ecco il video del suo gol.

🦁 Mauro Icardi’nin, Gheorghe Hagi’yi geride bırakarak rekora ulaştığı gol! #GSvKSP pic.twitter.com/7rGoT9giTO — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 21, 2025

Icardi si riprende il Galatasaray: il messaggio social

Icardi ha centrato il record di gol per uno straniero nel Galatasaray: superato Gheorghe Hagi. All’88’ della gara vinta 3-0 dal suo club contro il Kasimpasa, Icardi ha trovato un gran bel gol con una penetrazione delle sue in area di rigore. Con questa rete ha toccato quota 60 gol in campionato con il Galatasaray, con Hagi che resta fermo a 59.

“Il giocatore straniero con più gol nella storia del campionato con la maglia del Galatasaray: Mauro Icardi”, ha scritto il Galatasaray. Lo stesso Icardi ha mandato un messaggio chiaro dal proprio profilo Instagram: “La nostra storia d’amore continua, non ha età né frontiere”, ha scritto. Successivamente ha scritto una vera e propria lettera aperta indirizzata proprio ad Hagi, al quale si è posto con umiltà spiegando che lui sarebbe rimasto eternamente nella memoria dei tifosi. Ecco di seguito la sua lettera ad Hagi.