La Coppa d’Africa è iniziata! Ottimo inizio anche dal punto di vista degli ascolti per l’esclusiva di Sportitalia: ieri il Marocco ha superato 2-0 le Comore, ecco i dati televisivi

La 35^ edizione della Coppa d’Africa è iniziata. Il Marocco, che ospita l’attuale edizione del torneo, ha superato le Comore di Stefano Cusin 2-0. Ottima partenza anche per gli ascolti tv per la grande esclusiva di Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) che ha acquisito i diritti del torneo che si disputa in Marocco.

Coppa d’Africa su Sportitalia, i dati sugli ascolti

Il match inaugurale Marocco-Comore disputato domenica 21 dicembre 2025 ha registrato quasi 2 milioni di contatti complessivi con punte d’ascolto oltre l’1,5% e sul target uomo vicine al 2%.

Al dato sul digitale terrestre bisogna aggiungere gli ascolti sulla piattaforma hbbtv: oltre 300.000 persone che si sommano ai quasi 100.000 sul web. Bene anche le clip d’esordio sui canali social che hanno superato oltre 2 milioni di views. I dati d’esordio confermano la passione degli appassionati italiani per la Coppa d’Africa e fanno segnare una crescita del 15% rispetto alla gara d’esordio della 34° edizione disputata il 13 gennaio 202

L’accordo con la CAF (Conféderation Africaine de Football) prevede che Sportitalia copra l’evento garantendo la visione dei match per i quali si è assicurata l’esclusiva della trasmissione televisiva, digital, OTT e social media. La Coppa d’Africa 2025 sarà visibile anche attraverso la App Sportitalia garantendo una copertura flessibile e totale per uno degli appuntamenti calcistici più attesi della stagione.

Gruppo A, oggi Mali-Zambia

Nel gruppo A con Marocco e Comore, anche Mali e Zambia che si affronteranno oggi alle ore 15.00, diretta su Sportitalia, con ampio post partita. Ambo le nazionali vantano un ricco pedigree continentale, la partita promette alta intensità, battaglie tattiche e tre punti cruciali che potrebbero dare il tono al resto del torneo. Un match che vedrà affrontarsi 4 calciatori provenienti dalla nostra Serie A. Nel mali ci saranno infatti il terzino del Sassuolo ed ex Parma Wojo Coulibaly, con lui anche il centrocampista del Lecce, Lassana Coulibaly. Dall’altra parte nello Zambia ci sono poi Lameck Banda del Lecce e Joseph Liteta del Cagliari.

Il Mali, proverà a rompere la maledizione in una competizione in cui è arrivato secondo nel 1972 e in cui ha raggiunto diverse volte le semifinali. Lo Zambia dalla sua parte proverà ad essere una forte contendente, cercando di lasciare il segno con una vittoria che potrebbe far partir bene il proprio cammino. Il Mali e lo Zambia si incontreranno per la seconda volta nella storia della Coppa d’Africa. Il loro unico precedente incontro nel torneo risale alle semifinali del 1994, quando lo Zambia sconfisse il Mali per 4-0. La gara inizierà alle ore 15.00. In telecronaca Riccardo Morelli.