Cagliari-Milan, clamorosa deroga dalla FICG: i nuovi acquisti in campo subito

In vista dell’anticipo della 18ª giornata di Serie A tra Cagliari e Milan, in programma venerdì 2 gennaio 2026 alle 20:45, la FIGC ha concesso una deroga normativa ad hoc. Ecco di cosa si tratta.
In vista di Cagliari-Milan, la FIGC ha concesso una deroga che permetterà ai due club di schierare eventuali nuovi acquisti già nella stessa giornata in cui verranno tesserati. Questa decisione, insolita nel panorama regolamentare ordinario, nasce per garantire pari opportunità a Cagliari e Milan rispetto agli altri club di Serie A, che giocheranno i loro incontri dal 3 gennaio in poi.
Cagliari-Milan, arriva la deroga
Il nodo da sciogliere riguardava i tempi tecnici del tesseramento. La finestra invernale di calciomercato apre formalmente il 2 gennaio, lo stesso giorno della partita. Senza un intervento regolamentare gli acquisti depositati in Lega quel giorno non sarebbero stati utilizzabili contro norma. Per evitare che questo penalizzi chi gioca in anticipo, la FIGC ha modificato in deroga l’articolo 39 comma 3 delle NOIF (Norme Organizzative Interne della Federazione). Anche alcuni comunicati ufficiali relativi ai termini di tesseramento per la stagione 2025/26.
Cosa dice il comunicato
Nel comunicato ufficiale pubblicato dalla Federazione, si spiega che la deroga riguarda solo la gara Cagliari‑Milan del 2 gennaio e autorizza “l’utilizzazione di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara”, a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuato entro le ore 16:00 dello stesso giorno.
Se le due squadre riusciranno a formalizzare l’arrivo di nuovi giocatori entro le ore stabilite, questi potranno comparire nelle liste gara e scendere in campo regolarmente contro regolamento straordinario. La stessa deroga vale per eventuali operazioni fatte dai rossoblù.
Fullkrug subito in campo?
L’iniziativa nasce da una esplicita richiesta della Lega Serie A per evitare che la singolarità del calendario penalizzi due squadre rispetto alle altre nella competizione. In passato nuovi acquisti registrati il giorno di una partita non avrebbero potuto giocare quel match. I termini standard di deposito e validazione della documentazione richiedono tempistiche che eccedono quelle della stessa giornata di gioco.
Questa deroga, dunque, apre la porta a un possibile esordio immediato di Niclas Fullkrug con la maglia del Milan contro il Cagliari. Allo stesso tempo garantisce che qualsiasi nuovo volto del club rossoblù possa fare lo stesso nella stessa partita, mantenendo equità competitiva per entrambi i club coinvolti.