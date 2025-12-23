Fullkrug al Milan: ecco le prime immagini. Chi è il nuovo attaccante di Allegri

Niclas Fullkrug è sbarcato a Milano nella serata di ieri, diventando il primo rinforzo del Milan per la sessione invernale di calciomercato.

Niclas Fullkrug ha iniziato la sua avventura con il Milan. L’attaccante tedesco arriva dal West Ham con la formula del prestito fino a giugno 2026, che include un diritto di riscatto fissato intorno ai 13-14 milioni di euro per i rossoneri, che copriranno interamente il suo ingaggio fino alla fine della stagione.

Fullkrug al Milan: chi è l’attaccante tedesco

Füllkrug, classe 1993, porta con sé un profilo esperto: dopo esser esploso in Germania con club come Werder Brema e Borussia Dortmund, nel 2024 si era trasferito al West Ham per una cifra importante. La sua avventura in Premier League però non ha dato i risultati sperati, con poche presenze e soli tre gol in 29 partite, complici anche problemi fisici e difficoltà di adattamento al calcio inglese.

Il trasferimento al Milan rappresenta per lui una chance di rivalsa: in rossonero avrà l’opportunità di rilanciare la propria carriera in un ambiente dove potrà finalmente giocare con continuità e dimostrare le sue qualità in un campionato come la Serie A. Il club rossonero ha accelerato per assicurarsi l’attaccante soprattutto dopo l’infortunio di Santiago Gimenez, che ha lasciato un vuoto nel reparto avanzato.

Le sue caratteristiche tecniche

Dal punto di vista tattico, Fullkrug è un centravanti di peso, forte fisicamente, bravo nel gioco aereo e nel tenere palla spalle alla porta. Nonostante non sia noto per la velocità, la sua esperienza e abilità nel giocare come riferimento offensivo possono dare al Milan alternative interessanti sia come titolare sia entrando dalla panchina. Questo profilo può risultare particolarmente utile per affrontare squadre chiuse in difesa, permettendo agli esterni e ai playmaker di smarcarsi.

Grazie a una deroga concessa dalla FIGC, inoltre, Fullkrug potrebbe essere regolarmente tesserato prima dell’apertura formale del mercato e quindi essere disponibile già per la partita del 2 gennaio contro il Cagliari. Ciò consentirebbe a Massimiliano Allegri di inserirlo subito nei piani tattici e di testare come integrarlo nella rosa già dal primo impegno dell’anno