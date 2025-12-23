SI HD

Lazio, Napoli e Pisa: mercato sbloccato, ci sono differenze. Cosa cambia

Buone notizie per la Lazio: la Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società di calcio e basket professionistiche ha sbloccato il mercato dei biancocelesti. Ok anche Napoli e Pisa, ma ci sono differenze.

Buone notizie per la Lazio: nella prossima sessione di gennaio, il mercato del club biancoceleste sarà libero e senza nessun vincolo. Lo ha appreso l’ANSA.

Claudio Lotito, presidente della Lazio
Lazio, mercato sbloccato. Napoli e Pisa con restrizioni

La Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società di calcio e basket professionistiche, che si è riunita stamattina, ha valutato il bilancio presentato dal club di Claudio Lotito, che è riuscito a rientrare nel limite imposto per il costo del lavoro allargato. Ecco dunque lo sblocco totale che permetterà a Lotito e Fabiani di esaudire le richieste di Maurizio Sarri.

Il responso della nuova Authority, che è subentrata alla vecchia Covisoc, ha evidenziato come 18 squadre di Serie A su 20 siano rientrate nei parametri e potranno muoversi senza vincoli nella finestra invernale a gennaio. Il discorso invece è diverso per Napoli Pisa: le due società, infatti si ritrovano, invece, sopra la soglia dell’80% e saranno dunque costrette a operare a saldo zero. Sospiro di sollievo invece per la Lazio, che non ha obbligo di cedere per acquisire nuovi tesserati.

