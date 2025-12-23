Luis Enrique simbolo del PSG: pronto l’accordo senza precedenti, l’ultima idea di Al-Khelaifi

La stagione che si sta per concludere è stata probabilmente la migliore del PSG. La squadra allenata di Luis Enrique è entrata di diritto nell’élite del calcio mondiale vincendo sei trofei in un anno solare come Bayern Monaco e Barcellona, con il presidente Al-Khelaifi che starebbe pensando di proporre un nuovo contratto al tecnico spagnolo.

Da alcuni giorni è terminato il lungo e ricco 2025 del PSG: i transalpini hanno chiuso con un rotondo 4-0 ai sedicesimi di Coppa di Francia contro il Fontenay, dopo aver conquistato, solo dopo i calci di rigore, la Coppa Intercontinentale contro il Flamengo. La prossima partita è prevista per il 4 gennaio 2026 e sarà il derby contro il Paris FC di domenica. Viste la dispendiosa stagione, per ricaricare le batterie, come raccontato dalla Francia, Luis Enrique ha deciso di concedere 9 giorni di riposo a Dembele e compagni.

PSG-Luis Enrique: nuovo contratto, l’ultima idea di Al-Khelaifi

Il PSG vorrebbe offrire a Luis Enrique un contratto a vita: sarebbe il primo nella storia del calcio. La bomba rivelata da Diario AS, una sorta di lifetime contract fino al 2050 considerando la scadenza fissata a giugno 2027. Secondo le ultime indiscrezioni si tratterebbe del primo accordo di questo tipo mai stipulato nella storia del calcio con l’ex allenatore del Barcellona e della Nazionale Spagnola che potrà decidere in prima persona se e quando lasciare il club.

Luis Enrique as a PSG coach 🤯🇪🇸🧠 🏆 2024/25 Coach of the Year

🏆 UEFA Champions League

🏆 Ligue 1 McDonald’s (2)

🏆 UEFA Super Cup

🏆 Coupe de France (2)

🏆 Trophée des Champions (2)

🏆 FIFA Intercontinental Cup pic.twitter.com/nOhai8Hx2G — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 17, 2025

A Parigi come a Doha, la proprietà non avrebbe dubbi: l’allenatore spagnolo è considerato il profilo perfetto per questo nuovo tipo di contratto che gli permetterebbe di diventare l’allenatore più pagato del mondo. Luis Enrique è stato eletto nelle ultime ore, da una giuria di esperti, come il migliore allenatore per club dell’anno per la IFFHS (la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio).