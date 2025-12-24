Champions League, riparte la corsa: gare e calendari a confronto

La classifica di Serie A dopo 15 giornate vede una battaglia serrata per le posizioni di vertice: l’Inter guida con 33 punti, seguita da Milan (32) e Napoli (31), mentre Roma e Juventus completano le prime cinque posizioni. Il Bologna è sesto con 25 punti, a ridosso delle corsie europee e potenziale outsider nella lotta per la Champions League nella seconda parte di stagione.

La lotta per il quarto posto (in attesa del quinto slot che potrebbe liberarsi), l’ultimo che garantisce l’accesso diretto alla Champions League, è più aperta che mai. Se Inter, Milan e Napoli occupano momentaneamente le prime tre posizioni e rimangono favorite per entrare nel “giro Champions”, il vero confronto è alle loro spalle: Roma e Juventus sono in piena corsa, con il Bologna sesto a pochi punti di distanza, seguito dal Como. Ecco come si presentano le sfide chiave per l’Inter e le altre pretendenti nei prossimi turni di campionato.

Calendari a confronto: le prossime tre giornate

17ª giornata (27–29 dic 2025)

Inter vs Atalanta

Pisa-Juventus

Milan-Verona

Cremonese-Napoli

Roma-Genoa

18ª giornata (2–4 gen 2026)

Inter vs Bologna

Cagliari vs Milan

Juventus-Lecce

Atalanta-Roma

Lazio-Napoli

19ª giornata (6 gen 2026)

Lecce-Roma

Sassuolo-Juventus

Bologna-Atalanta

Napoli-Verona

Parma-Inter

Cosa aspettarsi dalle prossime giornate

La chiave della corsa sarà la continuità: l’Inter, pur in testa, non può permettersi cali contro dirette concorrenti come Atalanta o Bologna. Milan e Napoli, con calendari non proibitivi, possono rimanere agganciati ai vertici e insidiare il primato. Il Bologna, dal canto suo, ha partite potenzialmente abbordabili ma deve sfruttare ogni opportunità per accorciare il gap. Le sfide dirette nei prossimi turni diventeranno dunque fondamentali per separare chi punta con forza alla Champions da chi rischia di restare ai margini.