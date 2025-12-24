Coppa d’Africa, pazza rimonta del Burkina Faso sulla Guinea: succede tutto nel finale

Il Burkina Faso completa una rimonta clamorosa vincendo la prima partita della sua Coppa d’Africa: piegata nel recupero la Guinea Equatoriale.

Ci stiamo abituando a seguire partite folli in Coppa d’Africa (ESCLUSIVA SU SPORTITALIA) e quella di questo pomeriggio non fa certamente eccezione. Il Burkina Faso ha battuto in rimonta la Guinea Equatoriale in un finale particolarmente infuocato dove è successo davvero di tutto in termini episodici.

Gara a due volti con finale folle

Al minuto 85 il punteggio recitava 1-0 per la Guinea Equatoriale. Una gara a due volti, considerando che nella prima frazione non era successo granché con la sola ammonizione comminata a Ouedraogo. A inizio ripresa la prima svolta della partita: Ndong viene espulso al 50esimo, così la Guinea resta in dieci. Una girandola di sostituzioni da una parte e dall’altra.

🔴 𝗕𝗨𝗨𝗨𝗨𝗧 𝗗𝗘 𝗧𝗔𝗣𝗦𝗢𝗕𝗔 𝗤𝗨𝗜 𝗢𝗙𝗙𝗥𝗘 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗔𝗨 𝗕𝗨𝗥𝗞𝗜𝗡𝗔 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝟵𝟴𝗘̀𝗠𝗘 ! 𝗦𝗖𝗘́𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗨 ! 🤯🤯🤯 🇧🇫 Burkina Faso 2-1 Guinée équatoriale 🇬🇶 pic.twitter.com/auWXMIwFeq — Vibes Foot (@VibesFoot) December 24, 2025

Al 71esimo annullato il gol del vantaggio al Burkina Faso (posizione irregolare di Traore). Al minuto 85 ci pensa Anieboh a portare in vantaggio la Guinea Equatoriale su suggerimento di Akapo. Sembra il gol decisivo, nonostante un’inferiorità numerica che può pesare negli sviluppi degli ultimi minuti molto concitati di gara. Così tra il 95esimo e il 98esimo succede davvero di tutto: prima Minoungou pareggia i conti, poi il difensore del Leverkusen, Tapsoba, mette il timbro all’incredibile rimonta del Burkina Faso.

Fra le fila della Guinea Equatoriale hanno giocato dal 1′ il difensore del Torino, Saul Coco (rimasto in campo 90 minuti) e l’attaccante della Vis Pesaro José Machin, sostituito al 67′. Non è entrato in campo invece Pedro Obiang, centrocampista del Monza.

La situazione del girone

Se questa era la prima partita, beh, promette bene il raggruppamento perché il Burkina Faso ha ottenuto tre punti fondamentali nella corsa al primo posto in un girone comunque difficile, che vede al via anche Algeria e Sudan (in campo tra qualche minuto, alle 16).

GRUPPO E

Burkina Faso vs Guinea Equatoriale 2-1

16:00 – Algeria vs Sudan (Rabat)

Classifica Gruppo E

1. Burkina Faso 2 (1)

2. Algeria 0 (0)

3. Sudan 0 (0)

4. Guinea Equatoriale 0 (1)