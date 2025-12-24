Guardiola, la prova del peso incastra i giocatori del City: vietato sgarrare

Spesso l’hanno definito ‘perfezionista’. Pep Guardiola, tecnico del City, ha vinto tanto in carriera e in vista delle feste natalizie vuole tenere d’occhio il peso dei giocatori.
Per il City è un momento particolarmente favorevole, considerando le sette vittorie consecutive in tutte le competizioni. I citizens occupano il secondo posto della Premier League a due lunghezze di distanza dalla capolista Arsenal e il mirino è improntato sui prossimi impegni. In mezzo ci sono le vacanze natalizie e non sono passate inosservate le dichiarazioni di Guardiola.
City, vacanze natalizie? Vietato sgarrare
Sotto l’albero, i giocatori del Manchester City troveranno la bilancia: per chi sgarrerà durante le giornate natalizie, niente Nottingham Forest. Pep Guardiola non si è nascosto davanti ai giornalisti: “Quando torneranno, dopo tre giorni di pausa, voglio vedere come si ripresenteranno – le dichiarazioni rilasciate dopo il 3-0 all’Etihad sul West Ham – Voglio controllare. Immaginate un giocatore che ora è perfetto, ma che arriverà con tre chili in più. Prima dell’ultima partita, sono stati pesati. Stavano tutti bene, altrimenti qualcuno non sarebbe sceso in campo. Stessa storia dopo Natale: chi avrà esagerato, resterà a Manchester ad allenarsi”.
Il precedente di Phillips
Non è la prima volta che Guardiola fa riferimento alla bilancia e al controllo del peso dei calciatori. Era già accaduto quando Calvin Phillips si era presentato in evidente sovrappeso dopo il Mondiale del 2022 in Qatar. Nella fattispecie, il tecnico parlò così: “Io capisco le esigenze dei calciatori e il legittimo desiderio di trascorrere in famiglia le vacanze di Natale”.
“Per questa ragione ho concesso, esaudendo una richiesta dei giocatori, un giorno di riposto in più. In cambio, chiedo però di avere cura del proprio fisico e di non esagerare a tavola. Il calendario in Inghilterra non concede tregua. Non possiamo permetterci stravizi”.