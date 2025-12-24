Milan e Roma: gli incredibili flop estivi, serve una lettera di risarcimento danni

In un’azienda normale sarebbero già partite le lettere di richiesta risarcimento danni. Prendete il mercato di Milan e Roma della scorsa estate, quindi di pochi mesi fa e non dell’estate 2022.

Tra consulenti vicini a Furlani (uno in particolare), direttori sportivi e amici degli amici hanno fatto più danni della grandine. Se la Roma è alla ricerca di due attaccanti e ha messo in prima fila sia Raspadori che Zirkzee, significa che il mercato di luglio e agosto è stato una tragedia.

Massara continua a ripetere “se arriveranno le occasioni, le coglieremo”, come se fossimo a fine settembre e non a fine dicembre. Gli restano le belle parole di Walter Sabatini che lo ritiene un eccellente direttore sportivo, ma gli amici parlano sempre bene degli amici. Altrimenti Vagnati non sarebbe rimasto per cinque anni e passa a Torino con risultati tra i più mediocri nella storia del club. Ormai i direttori sportivi di una volta non esistono più, ci sono improvvisatori, manovratori dell’ultimo minuto, azzeccagarbugli e avanti così perché poi i risultati si vedono. Anzi, non si vedono.

Mercato Milan

Il Milan è una sentenza, preparate la letterina e chiedete i danni. Tra gli acquisti estivi siamo a un punto di non ritorno: applausi scroscianti solo per Rabiot, guardacaso arrivato negli ultimi giorni dopo la richiesta accorata di Allegri a seguito dell’esordio choc contro la Cremonese. Ma gli altri colpi sono costati un sacco di quattrini e fossi nella proprietà chiederei davvero spiegazioni al direttore sportivo oppure a chi ha avallato questo scempio.

Gente costata una cifra, per esempio Estupinan che ha perso subito il posto in nome del rampante Bartesaghi. L’investimento Jashari non andrebbe giudicato, considerato il lungo infortunio, ma se spendi tanti soldi per lui potresti evitare di prendere anche Ricci ignorando il consulente che ti chiede di mantenere una promessa del gennaio precedente. E se metti sul piatto 40 per Nkunku dopo aver sfiorato quella cifra pochi mesi prima per strappare Gimenez al Feyenoord, sei davvero indifendibile.

Allegri da accontentare

La cosa che mi colpisce di più è un’altra, ovvero l’impotenza di un allenatore come Allegri che deve accontentarsi di ciò che passa il convento, sapendo che il 90 per cento delle sue richieste saranno respinte. Ma è da una vita che il Milan non riesce ad azzeccare un attaccante come si deve, questo per sottolineare quanto e come i tempi siano cambiati. Da mesi Max ha chiesto di concentrarsi su Vlahovic a parametro zero, si era appena chiuso il mercato estivo, vedremo se anche in questo caso gli sbatteranno la porta in faccia. L’arrivo di Fullkrug è una sentenza: prendere il meno costoso.

Mercato Roma

La pratica Roma è facilmente spiegabile: se Gasperini un giorno smettesse di fare l’allenatore e decidesse di rilevare un club, preferirebbe non avere un direttore sportivo piuttosto che prendere un profilo come quello di Massara. Come se non bastasse, gli ha bocciato tutti gli acquisti della scorsa estate, a parte Wesley che talvolta ha risolto il famoso problema del gol e che si sta sbattendo su entrambe le fasce.

Ma Tsimikas è inadeguato, Bailey rotto, Ferguson fuori dai minimi e necessari equilibri, gli atri arrivati da pochi mesi mai hanno rubato l’occhio. Morale: Gasp si aspetta che il suo club gli dia almeno a gennaio quanto non è riuscito a dargli tra luglio e agosto. Lui pensa di aver fatto più del massimo da quando è arrivato, mentre Massara si è limitato a meno del minimo sindacale.