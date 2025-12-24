Sofia Goggia, delusione olimpica: reazione da fuoriclasse

Sofia Goggia è una campionessa assoluta, considerata tale da praticamente chiunque all’interno del mondo dello sport italiano.

Sofia Goggia è una campionessa assoluta. Nata a Bergamo il 15 novembre 1992, è famosa come sciatrice alpina italiana. Nel corso della sua carriera ha ottenuto veramente un sacco di successi.

A partire dal successo olimpico nel 2018 a Pyeongchang per arrivare alle due medaglie mondiali e quattro Coppe del Mondo di discesa libera. Di recente è tornata al successo, dopo un lungo e pesante infortunio che avrebbe potuto mettere in difficoltà veramente chiunque.

E invece, lei non si è data per vinta e si prepara ad altre straordinarie soddisfazioni in vista delle prossime stagioni sportive che l’attendono. E a proposito di Sofia Goggia, nelle ultime ore è finita al centro dell’attenzione per una questione che è relativa più o meno direttamente alle Olimpiadi di Milano-Cortina: di cosa si tratta precisamente.

Sofia Goggia, che delusione: di cosa si tratta

Gli atleti di Milano-Cortina scelti come portabandiera ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno ricevuto il Tricolore al Quirinale. Il CONI ha intrapreso una decisione inedita, considerando che non era mai capitato prima, e coinvolgendo due coppie di alfieri, ovvero quelle composte da Arianna Fontana e Federico Pellegrino e Amos Mosaner e Federica Brignone. Questi quattro atleti avranno l’onore di sfilare a Cortina.

A tale cerimonia ha preso parte anche Sofia Goggia, che era stata inizialmente accostata al ruolo di portabandiera, anche se sono state fatte scelte differenti. Buonfiglio avrebbe proposto lei nel ruolo di alzabandiera a Cortina, e lei in merito a ciò ha replicato semplicemente: “Non so ancora nulla, non ho ricevuto chiamate. Se accetterei? Prima vorrei parlarne con il Presidente del CONI. A eventi istituzionali di questo calibro non si può mancare”. Non poteva mancare neanche un commento relativo al successo nel SuperG di Coppa del Mondo a Val d’Isère.

Ha ammesso di ritenere che sia stata una vittoria bellissima che le dà fiduica anche in vista dei Giochi Invernali. Proprio in vista delle prossime Olimpiadi, ha annunciato: “Una costante della mia vita è ripartire dai momenti difficili, dal dolore e dagli infortuni. L’importante è avere sempre frecce nella propria faretra”. Di colpi, in effetti, Sofia Goggia ha dimostrato di averne ancora parecchi da parte. Proprio per questo motivo, ci aspettiamo di vederla presto di nuovo sulla neve a dare il massimo per ottenere i risultati più soddisfacenti possibili. Anche se, un po’ a sorpresa, non è stata scelta come portabandiera per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.