Caro Babbo, per questo Natale rossonero ti chiedo…

Caro Babbo Natale,

direi che quest’anno più che mai, i Milanisti hanno fatto i bravi.

Hanno accettato le umiliazioni di Zagabria e Rotterdam e la delusione di Roma… hanno sopportato un allenatore modesto come Conceição: a proposito, chissà quale altro portavoce fingerà di denunciare stavolta, dopo le parole fuoriluogo alla Gazzetta.

Un anno di prove per i milanisti

Hanno digerito comportamenti poco professionali e bugie da giocatori che si professano milanisti come loro, ma che diversamente da loro la sera, dopo le partite, non tornavano a casa a rigirarsi nel letto per la delusione.

Hanno visto cessioni onerose a fronte di acquisti sinceramente ancora una volta non del tutto convincenti.

Hanno compreso (o ingoiato) un altro stadio con l’Inter, stavolta a vita.

Hanno perdonato malati immaginari e dirigenti poco empatici.

Hanno visto smantellare la curva sostanzialmente senza motivo, da un PM con la cover dell’Inter.

NON hanno visto mai il loro proprietario né tantomeno hanno avuto modo di parlarci o di chiedergli spiegazioni su diversi “perché”.

Hanno rischiato di dover subire altre decisioni sull’altare dei milioni e non dei tre punti.

Hanno dovuto trovarsi qualcosa da fare il martedì e il mercoledì, perché tutto ciò che si poteva sbagliare, da chiunque tranne che dai tifosi, è stato sbagliato.

E l’elenco, caro Babbo Natale, non è nemmeno finito, ma lo troncherei qui.

Priorità all’AC Milan

Perché come ogni letterina che si rispetti, la parte maggiore dovrebbe spettare alle richieste: ma stavolta no.

Perché vedi, dovrebbe bastare un motto a far capire tutto: priorità all’AC Milan.

E se non è sufficiente, basta riguardare la storia di quella maglia, il sudore dei suoi campioni, i valori, le emozioni e le lacrime.

I Milanisti, per il 2026, si meritano di riavere il loro Milan.

Una base da cui ripartire

Le decisioni degli ultimi mesi sono state una buona base di ragionamento: Allegri, Modric, Rabiot… anche se qualche Nkunku è scappato.

La lista della spesa (necessaria)

E allora, caro Babbo, se proprio ti piace la lista della spesa per fare in fretta, ti dico chiaramente che:

• Fullkrug come pezza va anche bene, ma iniziamo a pensare al titolare per giugno

• In difesa serve uno forte: Disasi, Gatti e cani vari non migliorano di una virgola la situazione. Basta fare quantità: serve qualità

• Meglio un milione in più a Maignan che rischiare di ritrovarti con un Estupinan della porta. Risolvi subito per favore, grazie

• Saelemaekers andrebbe aiutato, anche solo facendo ritornare Musah

• Kostic è molto forte, me l’ha detto Savicevic in persona

• Impariamo a farci sentire di più in Lega e in Federazione, perché la concorrenza ha in mano tutto e il gol annullato a Pulisic col Sassuolo ci è costato la vetta

L’ultima richiesta, la più importante

Infine, Babbo, quello che vogliamo tutti lo sai bene.

E se per questi sei punti devi intervenire subito… beh per l’ultimo, il più importante, hai tempo fino a maggio.

Ma soprattutto, sarà possibile solo completando i precedenti sei.

Tanti auguri a tutti,

Francesco

Post Scriptum

PS. Il quarto posto non sarebbe un regalo, ma l’ennesimo debito di riconoscenza e amore verso i tifosi che vivono per il Milan. Ricordalo e spiegalo sempre a tutti.